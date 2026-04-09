新建案加裝太陽光電今年8月上路 內政部估設置12年可回本

內政部持續推動近零碳建築，內政部長劉世芳表示，為落實「台灣2050淨零排放路徑」，已邁入全面執行階段，透過建築太陽光電、建築能效提升、能效資訊揭露及建築延壽碳權等多元策略逐步建構。內政部今表示，建置費用每瓩約為3萬8800元，設置12年即可收回設置成本，如遇斷電可供公共用電使用等，均有利管委會維護管理。

內政部今部務會報安排建築研究所報告「近零碳建築推動重點與執行成果」。內政部指出，在建築物太陽光電推動方面，已與經濟部會銜發布「建築物設置太陽光電發電設備標準」，將自今年8月1日起實施，針對新建、增建及改建且建築面積達1000平方公尺以上建築，規定每20平方公尺須設置1瓩太陽光電容量，預估每年可新增約66萬瓩裝置容量，並結合經濟部獎勵措施，至2030年可貢獻約319萬公噸CO₂e減碳量，占整體住商部門減碳目標約3成以上。

內政部建築研究所日前已完成北中南3場說明會，說明包括建置費用每瓩約為3萬8800元，設置12年即可收回設置成本，如遇斷電可供公共用電使用等，均有利於管委會維管；至於建築結構安全、消防安全風險等，亦有相關法規規範可遵循。

內政部次長董建宏說明，一般大樓的公共用電電費其實很高，若能透過光電支持，會大幅下降住戶的負擔，以建築研究所為例，因有儲能設施，假日沒人上班時產生的電會儲存起來，電費支出至少下降一半。此外綠電憑證的買賣收入也會回歸大樓管委會，專款專用於維護設施，根據計算每年賺到的錢約60到70萬，維護成本僅約12萬。

內政部建築研究所也推動立面光電實證示範，由公有建築帶頭導入，在建築研究所材料實驗中心進行第一期彩繪立面太陽光電設置，實驗結果發電比達73.6%，今年將持續擴大推動，預估累計裝置容量可達約424瓩，兼顧發電效益與建築美學。

為提升市場透明度，內政部推動建築能效揭露制度，將建築能效資訊納入不動產租售必要揭露項目，未來民眾於實價登錄系統即可查詢，促進市場機制帶動節能改善。

另外內政部與環境部合作推動「建築延壽碳權」機制，透過既有建築節能改善與太陽光電設置，可取得碳權並作為維運財源，提升民間參與誘因，逐步建立建築碳資產化制度，促進淨零轉型與綠色金融接軌。

內政部表示，近零碳建築推動已進入全面推動階段，建築將由過去的能源消耗者，轉型為具備發電、節能與碳管理能力的智慧載體，未來將持續深化建築全生命週期減碳路徑，結合科技應用與公私協力，帶動產業發展，提升居住品質，落實2050淨零排放目標。