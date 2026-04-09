普發現金1萬元截止倒數 40萬人尚未領取恐失權益

普發現金一萬元領取期限即將在4月底截止，財政部國庫署表示，目前預估有近40萬名符合資格民眾尚未領取，呼籲尚未領取的民眾務必把握期限；若是2026年4月間在國內出生並領有出生證明的新生兒，領取期限為5月22日。

截至2026年3月31日止，已有2,316萬人透過多元管道領取普發現金1萬元，領取率達預估人數98.29％。各領取方式中，以登記入帳899萬人最多（38.83％），其次依序為ATM領現624萬人（26.94％）、直接入帳458萬人（19.76％）、郵局領現329萬人（14.23％）及造冊發放6萬人（0.24％）。

國庫署表示，截至3月31日止，計有3萬餘名民眾採登記入帳後，可能因金融機構帳號與身分證統一編號或居留證統一證號不一致、該帳戶已結清、該帳戶為警示帳戶或衍生管制帳戶等情形，導致未成功入帳，後續也沒有使用其他方式更正或領取。

國庫署強調，採登記入帳或屬直接入帳的民眾，請務必補摺或透過網路銀行、行動銀行確認款項是否已入帳；倘發現未入帳，請於4月30日前重新登記入帳，且務必確認是否入帳成功，或改採ATM領現或郵局領現，以確保領取權益。

另外，國庫署提醒，除了2026年4月1日至4月30日間在國內出生並領有出生證明之國民，且其生母或生父符合領取資格之新生兒，領取期限至2026年5月22日，並請注意不是到5月31日；其餘符合領取資格之民眾及2026年3月底前出生之新生兒，領取期限均至2026年4月30日止，逾期將無法領取。

國庫署呼籲，政府不會主動發送簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會主動以電話要求至ATM或網銀操作轉帳，請民眾務必提高警覺，切勿輕信不明訊息，以免個資被竊或遭詐騙。