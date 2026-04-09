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企業永續再進化 運動平權納入ESG評鑑

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
運動部邀請企業分享運動平權的理念與實際作為，左起永悅健康董事長陳俊嘉、阿瘦實業董事長羅榮岳、運動部主秘林佩君、勤美集團董事長林廷芳、喬山健康科技台灣數位事業部總經理劉玉蘭、商業發展研究院長王建彬。運動部／提供
運動部邀請企業分享運動平權的理念與實際作為，左起永悅健康董事長陳俊嘉、阿瘦實業董事長羅榮岳、運動部主秘林佩君、勤美集團董事長林廷芳、喬山健康科技台灣數位事業部總經理劉玉蘭、商業發展研究院長王建彬。運動部／提供

為落實「運動壯大台灣」政策願景並接軌全球永續發展趨勢，「運動平權」已納入台灣證券交易所「2026年度（第一屆）ESG評鑑」之G-32指標實務範例，運動部9日邀請企業代表做經驗分享，盼透過ESG評鑑制度的引導，鼓勵企業挹注資源，帶動全民運動平權，共創永續發展的雙贏願景。

企業代表包括：永悅健康陳俊嘉董事長、阿瘦實業（8443）羅榮岳董事長、喬山健康科技（1736）台灣數位事業部劉玉蘭總經理及勤美集團（1532）林廷芳董事長（代表重要關係企業太平洋自行車）。

運動部表示，運動是每一位台灣人民的基本權利，推動適應運動不僅是在保障身心障礙及特殊需求族群的運動權益，更是彰顯國家文明發展與社會進步的重要指標。

運動部期待企業對身心障礙及特殊需求族群運動的支持，除了公益回饋之外，更能精準轉化為具體、可衡量的永續績效，成為上市（櫃）公司彰顯社會責任與公司治理成果的關鍵指標。

與會的四家上市（櫃）企業，依據台灣證券交易所於2026年1月30日公布之G-32最新實務範例，分享其落實運動平權五大面向的作為：

一、營造身心障礙友善運動環境與設施改善：

阿瘦實業將全台門市轉型為「社區健康關懷站」，導入「動態足壓量測系統」，協助高齡與行動不便者及早發現步態問題，降低因足部不適產生的運動限制。

太平洋自行車則配合公共建設推動手搖車設置計畫，目前已於台北市與新北市河濱自行車道建置165輛手搖車，供脊椎損傷者免費借用，大幅提升自主訓練機會。

二、推動各級學校與社區共融，深化適應運動發展：

永悅健康透過旗下「運動筆記」賽事平台，以2026新竹城市馬拉松為媒介，挹注新竹市中小學體育促進會，支持偏鄉及弱勢家庭學生運動員，並同步推動惜食計畫，具體體現ESG跨面向整合效益。

阿瘦實業則與台灣居家服務策略聯盟共同主辦「RUN伴」活動，透過伴走機制解決認知障礙者在公共空間運動的安全疑慮，具體實踐失智族群的社會參與權與運動權。

三、推動身心障礙者參與賽會活動：

永悅健康將於2026新竹城市馬拉松設立「身心障礙公益組」並規劃專屬分組起跑；另將攜手中華航空公司於2026華航馬拉松星光夜跑中，提供300個免費公益名額予身心障礙者申請參與，以實際行動大幅降低參賽門檻。

喬山健康科技則預計於2026年10月舉辦以「共融運動」為核心的身心障礙匹克球賽事，依障別進行分組或混合設計，積極促進身心障礙朋友的運動參與。

四、運動輔具創新：

阿瘦實業運用榮獲2026年日內瓦發明展金獎的「動態足壓量測技術」投入運動輔具創新，針對行動功能障礙者進行賦能訓練與功能恢復。

五、支持身心障礙運動組織與國際接軌：

太平洋自行車長期投入腦性麻痺運動推廣，協助我國推展Frame Running（腦性麻痺三輪競速跑步車），該運動已納入2026年愛知-名古屋亞洲帕拉運動會及2028年洛杉磯帕拉林匹克運動會之正式比賽項目。

阿瘦實業則將專案支持聽障網球選手參與賽事，並為其量身訂製專屬運動輔具，將醫療科技轉化為實質防護與表現提升支援。

運動部表示，推動此項政策的願景，在於引導民間力量與國家運動發展串聯，讓企業成為支持身心障礙及特殊需求族群運動的溫柔後盾。

挺運動，就是挺台灣，運動部誠摯邀請各界將「運動平權」納入企業文化，加入Team Taiwan的行列，讓正向力量湧入社會的每一個角落，共創永續雙贏。未來，運動部也將持續優化「運動平權」範例內容，讓民間力量成為推動台灣邁向「運動新時代」的基石。

運動 永續 運動部

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