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美301強迫勞動書面報告將出爐 龔明鑫：不會照單全收、跨部會平台審查
美國3月針對台灣、中國、日韓及歐盟等60個經濟體啟動新一輪《1974年貿易法》「301條款」調查，聚焦強迫勞動產品進口禁令及製造業結構性產能過剩，預計4月15日公布書面評論，台灣是否接受美國的強迫勞動清單？經濟部長龔明鑫表示，政府會審查而非照單全收，將成立跨部會平台審查。
龔明鑫說明，301調查主要是針對境外生產若有強迫勞動嫌疑者，要禁止其進口到台灣，經濟部、勞動部、財政部將成立協調平台，建立審查機制，「美國即使提供其調查後的名單給我們，我們也會審查」，其他國家若有疑似強迫勞動情形，政府也會審查是否成立。
至於強迫勞動的樣態，由勞動部定義，待樣態確立後，做成的產品範圍及HS Code（國際商品統一分類代碼），由經濟部及財政部負責，龔明鑫強調，會有一個機制。
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