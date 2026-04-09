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老宅延壽未來能賣碳權！內政部擬機制：邀企業投入參與
內政部推動近零碳建築，將進一步與環境部合作建立「建築延壽碳權」機制，透過企業購買碳權，引導民間資金投入老宅延壽與節能改善，降低民眾負擔，讓建築減碳從成本轉為收益。
內政部長劉世芳表示，建築淨零轉型除硬體節能外，更關鍵在制度設計，未來透過碳權機制，讓減碳行為具備市場價值，逐步與綠色金融接軌。
內政部次長董建宏指出，目前正由建築研究所與環境部共同研擬碳權計算方法，未來老宅延壽、節能改善及太陽光電設置所產生的減碳量，將可轉換為碳權，並引入企業購買，作為政策推動的重要資金來源。
他說明，碳權與綠電憑證不同，綠電憑證來自再生能源發電，而碳權則需透過減碳量計算產生。建築延壽本身即具有減碳效益，若拆除重建，原本儲存在建材中的碳將被釋放；相反地，透過延壽與節能改善，可降低能源使用與碳排放，形成可量化的減碳成果。
此外，若既有建築加裝太陽光電與節能設備，不僅可降低用電量，也能透過隔熱效果減少冷氣使用，進一步減少碳排，相關效益都可納入碳權計算。
董建宏表示，未來希望透過企業參與碳權市場，分擔民眾約35%的自付成本，並與地方政府補助搭配，提升老宅延壽政策推動力道，同時促進碳權與綠電市場發展。
內政部也指出，碳權制度仍在研議階段，後續將與環境部持續盤整計算邏輯與交易機制，並引導企業投入，形成政府、企業與民眾三方共同參與的減碳模式。
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