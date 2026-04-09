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建案強制裝太陽光電 內政部估成本僅0.3%、12年可回本

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
立面式太陽能光電板還能租給企業打廣告，為管委會創造收益。胡順惠／攝影
立面式太陽能光電板還能租給企業打廣告，為管委會創造收益。胡順惠／攝影

內政部推動近零碳建築，外界關注是否推升房價。內政部9日強調，太陽光電建置成本僅占整體建案約0.3%，且約12年即可回收，實際不至於影響每坪售價，反而可降低住戶長期電費負擔。

內政部長劉世芳表示，建築部門已進入淨零轉型全面推動階段，其中太陽光電為關鍵措施之一。內政部與經濟部已發布「建築物設置太陽光電發電設備標準」，明定2026年8月起，凡新建、增建或改建且建築面積達1,000平方公尺以上建築，須設置太陽光電設備，並納入建照與使照審查。

內政部次長董建宏說明，該門檻雖僅占建築數量約兩成，但涵蓋約八成屋頂面積，發電效益高，因此優先納入強制規範；至於1,000平方公尺以下建築，現階段採鼓勵方式，由能源署提供補助。

針對成本疑慮，建築研究所所長王榮進指出，太陽光電建置費用每瓩約3萬8,800元，以50瓩系統估算約不到200萬元，占整體建案成本僅約0.3%，且屬法定設施，建商在申請建照時即須納入規劃。

董建宏進一步指出，太陽光電不僅可在約12年內回收成本，還能透過發電供應公共用電，降低住戶電費負擔。以實務案例來看，公共電費可明顯下降，且透過綠電憑證交易，每年約可為社區帶來60萬至70萬元收入，扣除約12萬元維護成本後仍具正向效益，相關收益將回歸管委會作為公共基金使用。

在安全方面，內政部強調，太陽光電設備須符合結構與消防法規，並需通過抗17級風設計審查，降低外界疑慮。同時也推動立面太陽光電技術，採低反光設計並可結合彩繪，兼顧發電與城市景觀。

至於既有建築，內政部表示，目前不採強制，但將透過補助與政策誘因鼓勵設置，尤其四至六層樓連棟公寓與透天住宅，若屋頂或外牆加裝太陽光電，均可申請補助，未來是否擴大強制範圍，將視政策推動情形再行評估。

太陽光電 綠電 經濟部 內政部 劉世芳

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