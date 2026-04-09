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8月起大樓必裝太陽光電 每20平方公尺就要設1瓩

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
2026年8月起，凡新建、增建或改建且建築面積達1,000平方公尺以上者，每20平方公尺須設置1瓩太陽光電容量。記者胡順惠／攝影
2026年8月起，凡新建、增建或改建且建築面積達1,000平方公尺以上者，每20平方公尺須設置1瓩太陽光電容量。記者胡順惠／攝影

內政部推動近零碳建築已進入全面執行階段，未來新建大型建築將強制設置太陽光電，並同步導入建築能效揭露與碳權機制，從「節能」進一步走向「發電、減碳與資產化」。內政部9日指出，相關制度已陸續到位，其中太陽光電設置標準將於2026年8月上路，預估至2030年可貢獻約319萬公噸減碳量，占住商部門減碳目標逾3成，顯示建築部門將成為淨零轉型關鍵。

內政部長劉世芳在部務會報中表示，為落實「臺灣2050淨零排放路徑」，內政部從建築端著手，透過太陽光電設置、建築能效提升、資訊揭露及延壽碳權等多元策略，逐步建立兼具環境與經濟效益的制度，讓建築從過去的能源消耗者，轉型為可發電、節能並具碳管理能力的載體。

在具體措施方面，內政部已與經濟部會銜發布「建築物設置太陽光電發電設備標準」，明定2026年8月起，凡新建、增建或改建且建築面積達1,000平方公尺以上者，每20平方公尺須設置1瓩太陽光電容量。內政部估算，每年可新增約66萬瓩裝置容量，並結合經濟部補助措施，逐步擴大再生能源應用規模。

針對外界關心的成本與效益，建築研究所說明，目前太陽光電建置費用每瓩約3萬8,800元，約12年可回收成本，且系統可在停電時支應公共用電，有助社區維運。至於結構與消防安全，也已納入現行法規管理，降低潛在風險。

除了屋頂設置，內政部也推動建築立面光電示範，由公有建築率先導入。建築研究所材料實驗中心已完成首期彩繪立面光電實驗，發電效率達73.6%，2026年將持續擴大，預估累計裝置容量可達424瓩，在發電與建築美學之間取得平衡，提升民間接受度。

在市場機制方面，內政部同步推動建築能效揭露制度，未來將把建築能效資訊納入不動產租售的必要揭露項目，並整合至實價登錄系統，讓民眾可直接查詢建築耗能表現，藉由市場力量帶動節能改善。

此外，內政部也與環境部合作，建立「建築延壽碳權」制度，透過既有建築節能改善與太陽光電設置所產生的減碳效益，轉化為碳權並作為維運財源，吸引民間投入，逐步形成建築碳資產化與綠色金融接軌的發展模式。

內政部強調，近零碳建築政策已從試辦走向全面推動，未來將持續深化建築全生命周期的減碳路徑，結合科技應用與公私協力，不僅帶動產業發展，也有助提升居住品質，朝「韌性國土、永續家園」目標邁進。

太陽光電 太陽 減碳 內政部 劉世芳

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