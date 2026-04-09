是你嗎？普發現金1萬元4月30日截止 國庫署：估近40萬人尚未領取

財政部國庫署官員今天表示，普發現金1萬元領取期限將於今年4月30日截止，目前預估有近40萬名符合資格民眾尚未領取，呼籲尚未領取的民眾務必把握期限，儘速完成領取，以維護自身權益。

官員說，截至3月31日止，共有3萬餘名民眾採登記入帳後，可能因金融機構帳號與身分證統一編號或居留證統一證號不一致、該帳戶已結清、該帳戶為警示帳戶或衍生管制帳戶等情形，導致未成功入帳，也未再循其他方式領取。官員提醒，採登記入帳或屬直接入帳之民眾，請務必補摺或透過網路銀行、行動銀行確認款項是否已入帳；若發現未入帳，請於4月30日前重新登記入帳（且確認是否入帳成功）或改採ATM領現或郵局領現，以確保領取權益。

國庫署指出，普發現金發放作業順暢，截至3月31日止，已有2316萬人透過多元管道領取普發現金1萬元，領取率達預估人數98.29%。各領取方式中，以登記入帳899萬人最多（38.83%），其次依序為ATM領現624萬人（26.94%）、直接入帳458萬人（19.76%）、郵局領現329萬人（14.23%）及造冊發放6萬人（0.24%）。

而除了今年4月1日至4月30日間在國內出生並領有出生證明之國民，且其生母或生父符合領取資格之新生兒，領取期限至今年5月22日（星期五）、不是5月31日；其餘符合領取資格之民眾及今年3月底前出生之新生兒，領取期限均至今年4月30日（星期四）止，逾期將無法領取。

國庫署呼籲，符合領取資格且尚未領取的民眾，請把握時間，儘速選擇適合的方式領取。近期剛恢復戶籍之國人或取得居留許可之外籍人士，如於領取過程中遇有任何疑問，請務必於4月30日前撥打1988免付費客服專線洽詢，將有專人提供協助。

國庫署再次強調，政府不會主動發送簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會主動以電話要求至ATM或網銀操作轉帳，請民眾務必提高警覺，切勿輕信不明訊息，以免個資被竊或遭詐騙。普發現金相關資訊，請以政府官方網站（https://10000.gov.tw）公布為準，如接獲可疑電話、簡訊或電子郵件，請立即撥打165反詐騙專線或1988免付費客服專線查證，以確保自身權益。