3月CPI年增1.2％等於「多花多少錢」？主計總處算給你看

物價漲勢趨緩，但對於購買頻率較高的民生商品，民眾感受依然深刻。主計總處公布2026年3月消費者物價指數（CPI）年增率為1.2%，若以每月平均消費支出約8萬元規模的家庭為例，在購買相同品質與數量的商品及服務情況下，每戶家庭平均支出會較2025年3月增加960元。

根據主計總處統計，觀察3月份物價支出增加的項目，七大類中，支出最多的是居住類，比2025年要多花367元，除了房租漲價，還有燃氣、電費、家庭管理費用都有明顯調漲；其次為雜項類，要比2025年貴294元，其中光是個人隨身用品就要多花260元。主計總處解釋，這部分還是受到國際金價持續在高檔的影響，讓金飾、珠寶等個人隨身用品價格上漲。

再來就是教養娛樂類，比2025年多支出239元，主要是娛樂服務、補習及學習費都有增加。醫療保健類跟衣著類，則分別多支出69元、44元，交通及通訊類，和2025年同月的價格相比大致持平，只多增加3元的消費。而七大類中唯一減少支出的，就是食物類；主計總處統計食物類比2025年還便宜46元，其中雖然外食費的支出比2025年貴260元，但水果支出大減477元，蔬菜也減少31元，相互抵銷下，讓食物類總體支出降低。

綜上所述，主計總處分析，以每月消費達8萬元的家庭來說，2026年3月會比2025年3月，多支出960元。

外界常指稱，官方的CPI統計與民眾體感有落差。主計總處說明，CPI總指數反映的，是所有家庭購買消費性商品及服務價格變動的平均情況。由於每個家庭的購買內容與頻率差異懸殊，導致總指數變動與個人對物價漲跌的真實感受常有落差，此現象在各國皆然。

主計總處指出，根據日本、歐盟、加拿大及英國等國外研究顯示，民眾對於購買頻率較高的商品價格波動感受較深，例如食物類價格的短期變化，多數家庭能明顯察覺；相較之下，久久才購買一次的3C產品，價格變化則容易被忽視。