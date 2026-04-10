國票金改選不只是席次之爭：公股整併與專業治理的關鍵時刻

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近年來，台灣金融監理政策持續強調透過整併提升資本實力與國際競爭力，並以金融體系健全化作為重要政策目標。然而，在金融產業邁向規模化與國際化的過程中，如何同步強化公司治理與決策效率，已成為不可忽視的重要課題。即將登場的國票金控董事改選，正提供了一個重新檢視制度設計與治理方向的契機。

根據近期媒體報導指稱，國票金此次董事會改選，呈現超額提名的現象，進一步從提名董事名單觀察，包含官股與多數民股股東所提名的人選皆來自於專業領域，但仍見有大股東提名自己擔任董事的情形。而在此次改選過程中，旺中集團副董事長蔡紹中公開表態，願與官股合作、落實專業經理人制度，共同做大做強國票金。但市場也傳出，在官股陣營與其他股東協商過程中，曾討論由耐斯集團二代、現任國票金總經理陳冠舟出任副董事長的相關安排；相對地，也有股東對相關職務安排持保留立場。

另一方面，股權結構亦出現變化。公股持股比例已由數年前不到一成提升至目前已超過兩成，顯示其在公司治理中的角色逐步提高；此外，過去未積極參與金控經營權的產業資本，此次持股亦接近進入董事會門檻，可能成為影響決策的重要力量。整體而言，股東結構的調整，使本次董事改選呈現多方互動與制衡的新局面。

在此背景下，董事改選不應僅被視為席次安排的調整，而應進一步思考如何透過制度工具優化金融體系結構。尤其在金融控股公司發展過程中，若能藉由改選契機推動策略整合與組織調整，將有助於提升整體經營效率與市場競爭力。

觀察國票金因長期缺乏實體銀行，業務結構相對受限，進而影響其績效表現；而此次公股持股已超過20%，具備主導經營方向的條件。若能進一步整合官股銀行納入國票金體系，推動「公公併」，將有助於補足其業務版圖、優化金控結構。因此，從制度面來看，公公併應被視為強化金融體系的重要政策工具，而非單純的規模擴 張。透過公股體系內部整併，可整合銀行、證券與投信等資源，形成更完整的金融服務架構，並提升資源運用效率。若以提升經營體質與國際競爭力為目標，將有助於台灣金融產業在區域市場中建立更具規模與深度的優勢。

此外，在全球金融市場波動加劇與地緣政治風險升高的情勢下，具備穩定資本來源的金融機構更顯重要。公股體系在資本調度與政策協調上具一定優勢，若能透過整併強化資本結構與風險承擔能力，將有助於提升整體金融體系的韌性，並在不確定環境中發揮穩定市場的功能。

然而，結構調整若未搭配治理優化，仍難以發揮最大效益。因此，專業治理應成為此次改選的重要延伸方向。現代公司治理強調董事會與經營團隊之間的分工，董事會負責監督與策略方向，經營團隊則專注於專業決策與執行。透過導入職業經理人制度，可提升決策品質與運作效率。

同時，建立透明且制度化的決策流程，有助於強化市場信任。當重大投資或整併決策回歸商業邏輯，並在公開機制下運作，不僅能降低外界疑慮，也能提升金融機構的治理形象。對金融產業而言，完善的風控與合規制度更是長期穩定發展的基礎。

從更宏觀的角度來看，金融治理品質已逐漸成為國家競爭力的重要指標。當市場競爭日益激烈，資本規模固然重要，但治理能力更直接影響決策效率與風險承擔。因此，政府在推動金融政策時，應將整併與治理視為相互配合的制度工具，而非各自獨立的改革方向。

總體而言，國票金董事改選所呈現的，不僅是股東結構與董事會組成的調 整，更是一場關於治理模式與制度選擇的關鍵時刻。若能把握此次契機，推動公股整併與專業治理的同步進展，將有助於強化金融體系韌性，並為台灣金融產業的長期發展奠定更穩固的基礎。