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中東停火不穩 油價反彈、美元短期高檔震盪

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
美國川普表示剛與伊朗達成為期兩週的停火協議，帶動國際市場短線大幅波動，消息公布後，國際油價和美元同步下跌，如今又傳生變。路透 劉忠勇
美國川普表示剛與伊朗達成為期兩週的停火協議，帶動國際市場短線大幅波動，消息公布後，國際油價和美元同步下跌，如今又傳生變。路透 劉忠勇

美國川普表示剛與伊朗達成為期兩週的停火協議，帶動國際市場短線大幅波動，消息公布後，國際油價美元同步下跌，如今又傳生變，國銀指出，由於中東局勢仍存在高度不確定性，以色列的軍事行動使區域緊張，停火前景轉區脆弱，後續將關注停火談判進展。

另一方面，最新聯準會會議紀要顯示，越來越多官員擔憂伊朗衝突可能推升能源價格、進一步助長通膨，並強調仍需保留升息政策彈性。

國泰世華銀行指出，在地緣政治風險持續之下，美元短期仍將維持高檔震盪格局，走勢將視中東情勢是否降溫而逐步轉弱；在美元偏強環境下，亞洲貨幣短期亦難有明顯升值空間。

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