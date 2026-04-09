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台灣循環經濟年產值達1,688億 彭啓明：增加誘因才能推展產業發展

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

面對全球資源有限性以及環境永續的挑戰，我國正積極推動雙軸轉型，行政院9日於院會中通過資源循環雙法修正草案，對此，環境部長彭啓明表示，修法後能讓台灣與國際接軌，且台灣循環經濟產業年產值已達約新台幣1,688億元，因此循環經濟必須建立在「經濟誘因」之上，產業才有動力持續發展。

彭啓明說，這項法案修法過程歷經5年推動，終於在行政院本次院會通過，他認為，這是一部具有指標意義的進步法案。首先，能讓台灣與國際接軌。無論是美國日本或歐洲，特別是歐盟，皆已朝循環經濟方向發展，此次立法也對齊歐洲標準。未來台灣若要走向國際市場，將更具競爭力。

其次，彭啓明也提到，循環經濟必須建立在「經濟誘因」之上，產業才有動力持續發展。根據最新統計，台灣循環經濟產業年產值已達約新台幣1,688億元，從業人數超過10萬人，且每年持續成長。過去這一塊較少被關注，但隨著法案通過，將可進一步帶動產業升級。

他強調，產業升級後，不僅可提升資源利用效率，也有助解決長期以來的廢棄物處理問題。過去我們將廢棄物視為「需要處理的負擔」，因此設立回收基金等制度；但未來應轉換觀念，將廢棄物視為「可再利用的資源」，盡可能在最後一刻之前完成循環利用。舉例來說，一個日常使用的水杯，目前多半在損壞後即被丟棄，但未來可透過「綠色設計」概念，從源頭改善產品設計，並建立完整的產品資訊，例如透過「數位產品護照」，讓使用者了解材質來源。

此外，彭啓明提到，未來也會強化「維修權」，讓產品壞了之後有修復的機制，而非直接丟棄，同時導入「生產者責任」，要求製造端負起回收責任，建立完整回收體系。同時政府也將透過綠色採購機制，優先採用符合循環經濟原則的產品，帶動市場需求，讓綠色產品逐步普及。整體而言，這項法案的核心精神，就是將「廢棄物視為錯置的資源」，透過制度設計與產業升級，推動資源循環再利用，邁向永續發展。

日本 美國 廢棄物

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