回應301調查 政院通過就服法草案接軌國際勞權標準

行政院9日於院會中通過《就業服務法》草案，行政院發言人李慧芝表示，保障勞工權益是我國長期推動的重要政策，至於目前美方的301調查進度，台美經貿協議已建立良好基礎，美方亦肯認我國強化勞動保障的承諾。行政院近期已多次召開跨部會會議，持續與美方密切溝通。政府核心目標不變，即在維護國家與產業最大利益下，爭取最有利條件。

此次修法重點，明定雇主於招募或僱用時，不得有留置求職人或員工身分證明相關文件、侵占財物等情事；且私立就業服務機構及其從業人員於招募、僱用或從事就業服務業務時，不得有留置求職人或勞工身分證明相關文件、侵占財物或收取保證金（不分名目）等情事。

勞動部說明，本次修法後，雇主與人力仲介不得「代為保管」勞工身分證、護照或居留證等重要文件；若雇主或人力仲介違反新法規定，將處6萬至30萬元罰鍰；人力仲介違反情節嚴重者，最重處停業一年或廢止設立許可。

外界關心此次修法是否要配合美國301調查，對此，李慧芝強調，保障勞工權益是我國長期推動的重要政策，落實國際勞工組織（ILO）規範，也是持續努力的方向。自2017年起，政府即著手檢討修正《就業服務法》。此次修法重點，在於嚴格禁止留置勞工證件與侵占財物，有助於與國際規範接軌，並強化勞資關係，同時提升供應鏈的社會責任，降低企業面臨的國際風險。

針對美方相關調查，李慧芝說，政府已多次說明，台美經貿協議已建立良好基礎，美方亦肯認我國強化勞動保障的承諾。行政院近期已多次召開跨部會會議，持續與美方密切溝通。政府核心目標不變，即在維護國家與產業最大利益下，爭取最有利條件。

勞動部次長陳明仁補充，修法是因應國際趨勢。包括歐盟、聯合國及ILO等國際組織，均持續提高對勞動權益保障的要求，從企業供應鏈自律到法規強化，均已成為企業參與國際市場的基本條件。

陳名人說，此次修法關鍵，在於回應強迫勞動指標中「不得扣留身分證明文件」的要求。現行法雖已禁止違反勞工意願留置證件，但實務上仍存在「經同意留置」情形，並衍生爭議。因此，修法將進一步明確規範，避免雇主從事相關行為，降低觸及強迫勞動風險，同時確保勞工自主保管證件的權利。