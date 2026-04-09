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影／美伊停火兩周 經長：200萬桶原油可望抵台緩解供應壓力
美伊達成兩周停火協議，經濟部長龔明鑫上午在立法院表示，伊朗同意未來兩周安全開放荷姆茲海峽，中油一艘在波斯灣裝載200萬桶原油的油輪可望趁此期間返台，可望有效紓解國內煉油廠儲備壓力。
龔明鑫指出，儘管中東局勢暫時降溫，國際乙烯原料價格自2月以來漲幅已逾100%，衝擊國內塑化產業鏈，恐帶動塑膠袋、醫療耗材及瀝青等物資供應壓力。
為穩定民生需求，經濟部已啟動「塑膠袋平價專案」，由中油提供5000噸平價乙烯，並協調台塑、台聚供應聚乙烯原料，首批產品預計明天出貨。此外，國內瀝青庫存約4.2萬噸，預估可支應至5月底，6月起也將增加進口，以維持道路工程正常供料。
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