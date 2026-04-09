影／美伊停火兩周 經長：200萬桶原油可望抵台緩解供應壓力

台灣外籍人口持續攀升，已突破103萬人，其中約有86萬人在台工作，創下新高。隨著外籍人才成為企業重要人力來源，政府同步擴大制度保障，自2026年起全面將外籍白領納入勞退新制，企業不僅須依法提繳退休金，也必須在今年6月30日前完成員工意願確認與相關作業，否則恐影響法規遵循與人事成本控管。

2026-04-09 11:44