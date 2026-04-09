快訊

利慾薰心！北投慈航寺住持涉侵占逾7千萬公款 士檢起訴求重刑

LINE訊息狂跳行事曆「藍色超連結」超煩！輸入「1字」竟也能建立日曆

星宇航空東京返台機上爆衝突 乘客踢椅背被提醒嗆「都遇得到」

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統：台灣深化亞洲經貿 金融業與新加坡密切合作

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

賴清德總統9日接見亞洲台灣客家聯合總會2026參訪團。他表示，僑界跟政府一起打拚，這幾年來，台灣和亞洲各國，持續深化夥伴關係。鄉親在亞洲各地，不僅傳承客家文化，也是促進台灣與亞洲各國合作的重要橋梁。

賴總統致詞指出，例如台灣已經與重點投資的東南亞國家，陸續完成重簽投資保障協定及避免雙重課稅協定。另外，也和新加坡，在金融服務上有密切合作，並與越南、泰國、馬來西亞、菲律賓等國，在電子製造與產業投資方面，建立了堅實的合作基礎。

賴總統提到，亞洲客家鄉親是台灣走向世界的重要力量，特別是總會從2011年成立以來，在歷任總會長以及各地幹部的共同努力下，成功串連印尼、新加坡、泰國、馬來西亞、菲律賓、柬埔寨等11個國。他們長期在海外打拚，也始終心繫台灣、力挺台灣，讓世界看見台灣。

賴總統表示，他上任以來，政府全力推動「客家六箭」政策，包括公共、飲食、青年、創生、區域、國際等六個方向，全面支持客家發展。

他舉例，2025年政府發放了28萬份「客家幣」，鼓勵民眾走進客庄商店，希望打造一個「講客」的消費生活圈，讓客語落實在日常生活，創造客語傳承和提升客庄經濟的雙贏發展。

他說，未來政府會繼續跟亞洲各國，在經貿、產業、教育等各個領域，加強交流合作，也期待各位先進，秉持台灣客家人「不畏艱苦、開疆闢土」的精神，一起深化區域合作，讓引以為傲的客家文化，能夠在更多地方開枝散葉。

柬埔寨 菲律賓 賴清德

延伸閱讀

落實台馬 ECA 成果 林佳龍率團拓展投資商機深化台馬投資合作

蕭美琴：強化本土軍工產業 讓世界看見守護國家安全

賴總統：任何交流都不能以犧牲民主自由和國家利益為代價

賴總統稱美國成台灣最大投資地 陸國台辦舉「3項數據」回應

相關新聞

美伊停火兩周 中油200萬桶原油油輪可望趁隙返台

美伊達成停火兩周協議，經濟部長龔明鑫9日表示，伊朗同意在未來2周內安全開放荷姆茲海峽，中油有一艘在波斯灣裝載200萬桶原油的油輪有望在此期間返台，將有效緩解國內煉油廠的儲備壓力。

防巨大案重演 勞動部配套三面向「防制強迫勞動」

捷安特自行車製造商巨大（9921）集團（Giant）於2025年9月被美國海關認定僱用移工涉及強迫勞動，遭發布史上首次對台暫扣令，引起業界重視。為防止巨大案重演，勞動部提出配套措施，從招募、直聘、仲介三面向著手，協助企業調適，達成勞資雙贏。

逢低出手 辜仲諒百億買台泥5%股權

水泥龍頭台泥昨天公告，收到中信金大股東辜仲諒對台泥的個人持股變動申報，辜仲諒投入逾百億元、取得台泥股票逾四十點六萬張、超過百分之五股權。若依現有資訊對比，辜仲諒已躍居台泥單一第一大股東。

核三重啟將進入實質審查 4月下旬在恆春辦說明會

核三重啟規畫又有新進度。核安會昨表示，已針對台電提出的核三廠運轉執照換照申請案及再運轉計畫相關文件，完成程序審查，確認文件完整性符合申請要件，後續將展開實質審查作業，並預計本月下旬於屏東恆春舉辦地方說明會。

重啟核電…半導體產業表態支持 建議擴大天然氣採購

政府計畫重啟核電，台灣半導體產業協會（ＴＳＩＡ）理事長侯永清昨在會員代表大會致詞時，首度表態樂見政府這項決定。他強調，穩定和充分的能源供應，對半導體產業的持續成長至關重要。因此，在安全沒有疑慮，以及符合法規要求的前提下，台灣半導體產業會支持政府重啟核能，並全力推動相關政策。

台電要重啟麥寮煤電 民團轟能源轉型破功

中東戰事持續延燒，為提升天然氣調度彈性，確保供電穩定，台電預計於五月起，調度民營雲林麥寮電廠兩部燃煤機組。環團痛批，讓已除役的麥寮煤電「死灰復燃」，代表民進黨能源轉型徹底失敗，並點名經濟部、環境部與衛福部等三部會首長應向國人說明，也呼籲賴清德總統全面內閣改組，撤換失職官員。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。