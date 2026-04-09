賴總統：台灣深化亞洲經貿 金融業與新加坡密切合作

賴清德總統9日接見亞洲台灣客家聯合總會2026參訪團。他表示，僑界跟政府一起打拚，這幾年來，台灣和亞洲各國，持續深化夥伴關係。鄉親在亞洲各地，不僅傳承客家文化，也是促進台灣與亞洲各國合作的重要橋梁。

賴總統致詞指出，例如台灣已經與重點投資的東南亞國家，陸續完成重簽投資保障協定及避免雙重課稅協定。另外，也和新加坡，在金融服務上有密切合作，並與越南、泰國、馬來西亞、菲律賓等國，在電子製造與產業投資方面，建立了堅實的合作基礎。

賴總統提到，亞洲客家鄉親是台灣走向世界的重要力量，特別是總會從2011年成立以來，在歷任總會長以及各地幹部的共同努力下，成功串連印尼、新加坡、泰國、馬來西亞、菲律賓、柬埔寨等11個國。他們長期在海外打拚，也始終心繫台灣、力挺台灣，讓世界看見台灣。

賴總統表示，他上任以來，政府全力推動「客家六箭」政策，包括公共、飲食、青年、創生、區域、國際等六個方向，全面支持客家發展。

他舉例，2025年政府發放了28萬份「客家幣」，鼓勵民眾走進客庄商店，希望打造一個「講客」的消費生活圈，讓客語落實在日常生活，創造客語傳承和提升客庄經濟的雙贏發展。

他說，未來政府會繼續跟亞洲各國，在經貿、產業、教育等各個領域，加強交流合作，也期待各位先進，秉持台灣客家人「不畏艱苦、開疆闢土」的精神，一起深化區域合作，讓引以為傲的客家文化，能夠在更多地方開枝散葉。