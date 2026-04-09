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外籍白領納勞退新制！安永籲企業6月底前須因應

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
今年起到職的外籍白領，即使未取得永久居留證，強制適用勞退新制。圖／聯合報系資料照片
今年起到職的外籍白領，即使未取得永久居留證，強制適用勞退新制。圖／聯合報系資料照片

台灣外籍人口持續攀升，已突破103萬人，其中約有86萬人在台工作，創下新高。隨著外籍人才成為企業重要人力來源，政府同步擴大制度保障，自2026年起全面將外籍白領納入勞退新制，企業不僅須依法提繳退休金，也必須在今年6月30日前完成員工意願確認與相關作業，否則恐影響法規遵循與人事成本控管。

根據內政部移民署統計，截至2026年1月，在台合法居留外國人已超過103萬人，扣除未滿15歲、非勞動力與失業人口後，實際投入職場者約86萬人。隨著外籍人才比重提高，企業對其依賴程度也同步上升，相關制度調整影響層面隨之擴大。

在制度面上，依據修正後的《外國專業人才延攬及僱用法》，自2026年1月1日起，外籍專業人才及特定專業人才全面納入勞退新制。安永聯合會計師事務所薪資委外服務執業會計師溫珮絃指出，這代表外籍白領即使未取得永久居留證，也須適用新制，制度適用範圍明顯擴大。

進一步來看，2026年1月1日之後到職的外籍白領，一律強制適用勞退新制，由企業按月提繳6%退休金至個人專戶，不再區分是否具永久居留資格；至於在2026年前已到職者，則可選擇沿用舊制或轉換為新制。不過，企業必須主動向員工確認選擇，若員工未回覆，將視同採用新制，且一旦選擇新制，企業須自2026年1月1日起追溯提繳退休金。

溫珮絃提醒，這項修法雖提升外籍員工退休保障，但也直接增加企業人事成本。過去多數外籍白領因難以符合舊制退休金給付條件，企業實際負擔有限；如今改為每月提繳制度後，企業將新增一筆固定支出，對用人成本影響不容小覷。

在時程上，法令要求企業須於2026年6月30日前完成所有意願確認與提繳安排。實務上，企業應先針對未具永久居留證的外籍白領進行制度選擇調查，同時預估並編列相關預算，並留意若轉採新制須追溯提繳的成本。此外，選擇新制的員工須完成申報程序並向勞保局辦理提繳；若員工選擇舊制，企業則須確認是否已設立舊制退休準備金專戶及相關監督機制。

外籍人才持續增加，意味著更多企業將直接受到新制影響。安永建議，企業應儘早盤點人力結構、啟動意願調查並完善內部流程，同時做好預算規劃與法遵準備，才能在制度轉換下穩定用人並降低營運風險。

退休金 移民署 內政部

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