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勞動部工作崗位訓練 最高補助企業180萬元

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

勞動部勞動力發展署推動「勞工就業通計畫」，透過「工作崗位訓練」模式，鼓勵企業僱用受國際情勢影響之失業勞工，並結合「先僱後訓」及「職場導師」制度提供實務導向訓練，讓新進人力快速熟悉業務並降低培訓成本，有效銜接人才供需，進而提升企業的執行力與核心競爭力。

近期全球政經局勢持續變動，企業在市場環境、營運成本與人才結構等面向皆面臨新的挑戰。勞動力發展署表示，為減輕企業的培訓負擔，並提升企業僱用誘因，鼓勵未減班休息且維持僱用規模的企業，提供受國際情勢影響的失業勞工訓練及就業機會。

凡僱用符合該計畫之失業勞工並辦理工作崗位訓練者，補助企業訓練指導費每人每月1萬2,000元，最長補助3個月；同一年度內單一企業最高補助180萬元。

另雇主在僱用符合資格之勞工後，也可彈性搭配「職務再設計」措施，對工作設備、就業輔具及工作方法進行改善，共同協助勞工適應職場，每人每年最高再補助10萬元，不僅能有效排除勞工工作障礙，更能實質解決產業用人的問題。

該計畫自2025年9月底推動以來，已有多家企業透過計畫提供訓練職缺補實人力，截至2026年3月17日，包括友勁科技、鑫僑鞋業、厚陞事務機器、欣技資訊、捷絡生物科技等企業，職務內容涵蓋技術員、工程師、專案經理及活動行銷專員等，展現跨產業參與的廣度與人力媒合的成效。

在全球經濟充滿不確定性的情勢下，企業的人才培育與人力布局更顯關鍵。該計畫協助企業降低培訓成本、緩解缺工壓力，並在多變的產業環境下，成為企業穩定營運與人才發展的重要助力。

勞動部表示，工作崗位訓練制度不僅能協助受國際情勢影響之勞工順利轉職再就業，也有助企業培養所需人才、建立穩定人力來源，進一步強化整體競爭力，實現「穩定就業、照顧人才、提升競爭」的多贏目標。

職場 勞動部 人力

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