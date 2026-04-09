快訊

房市交易冷到仲介撐不住！台中這1區淪重災 專家嘆：沒點實力只能賺時機財

買台股美股搭上AI列車！他股票庫存市值逾1千萬 操作手法不藏私

吃蛋會讓膽固醇升？醫破迷思：關鍵不在蛋黃！4個壞習慣才是元凶

聽新聞
0:00 / 0:00

強化產業供應鏈人權治理 經濟部四支箭防強迫勞動

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

捷安特自行車製造商巨大（9921）集團（Giant）於2025年9月被美國海關認定僱用移工涉及強迫勞動，遭發布史上首次對台暫扣令，引起業界重視。為防止巨大案重演，經濟部從法規宣導、制度引導及能力建構、國際信任等四面向，推動相關措施。

立法院衛環委員會9日邀請勞動部、經濟部等官員，就「防制強迫勞動與公平招募：台灣移工制度接軌國際人權與供應鏈治理」進行專題報告，並備質詢。

經濟部書面報告表示，近年來，台灣主要貿易夥伴持續強化對強迫勞動之邊境執法與供應鏈監管措施，包括美國透過《關稅法》第 307 條及《防止維吾爾強迫勞動法》（UFLPA）執行進口管制。

歐盟亦推動《禁止強迫勞動產品規章》 （預計2027年12月實施）及《企業永續盡職調查指令》（CSDDD）（預計2029年7月實施），均對企業供應鏈管理提出人權保障要求。

為協助企業因應國際供應鏈人權規範與市場進入要求，並降低我國產業因強迫勞動疑慮而遭國際邊境措施限制之風險，經濟部將從法規宣導、制度引導及能力建構、國際信任等四面向，推動相關措施。

首先，為協助業界掌握主要貿易夥伴國之政策發展與法令規定，降低違規風險，經濟部國際貿易署邀請國內外專家辦理一系列宣導活動，已於2025年12月舉辦「美國強迫勞動法規宣導會」及「歐盟禁止強迫勞動產品規章說明 會」，協助企業瞭解最新國際規範及實務應對方式。

其次，引導企業系統性管理供應鏈人權風險，經濟部刻正研擬「台灣企業供應鏈尊重人權方案」（草案）推動企業實施人權盡職調查（HRDD）。其參考歐盟CSDDD相關規範，規劃由製造業營業額達新台幣500億元之上市櫃公司率先實施，透過大型企業帶動供應鏈改善，並逐步擴散至中小企業。

考量歐盟已於2月宣布CSDDD實施期程延後至2029年7月，前述方案之推動時程亦將配合國際發展趨勢審慎規劃。此外，經濟部投資促進司2025年10月辦理三場「企業實施人權盡職調查（HRDD）宣導會」，並提出操作手冊初稿供業界參考，協助企業建立內部管理機制與實務操作能力。

第三，為提升企業對供應鏈人權管理之實務能力，經濟部產業發展署持續深化產業實務輔導與經驗交 流。如2025年「永續勞資關係新趨勢－永續供應鏈中的勞工人權管理實務探討」及「從美國海關攔查強迫勞動貨物談供應鏈盡職調查與企業因應」等研習活動，促進企業交流實務經驗。

第四，經濟部將持續與產業就供應鏈人權議題深化交 流，並適時透過經驗分享與對外說明機制，呈現我國企業持續精進人權治理之努力與進程，以強化國際市場對我國供應鏈之信任。

面對國際供應鏈人權規範持續強化之趨勢，經濟部將持續進行法規情資蒐整與宣導交流，協助企業建立人權盡職調查機制，提升供應鏈風險管理能力，並強化產品及製造體系之國際合規性，以維持我國產業於全球市場之競爭力。

美國 人權 勞動部

延伸閱讀

防巨大案重演 勞動部配套三面向「防制強迫勞動」

就服法翻修 防阻「強迫勞動」

經部推動面板產業轉型跨足先進封裝 帶動國產供應鏈

ESG最前線／落實人權調查 提升國際競爭力

相關新聞

美伊停火兩周 中油200萬桶原油油輪可望趁隙返台

美伊達成停火兩周協議，經濟部長龔明鑫9日表示，伊朗同意在未來2周內安全開放荷姆茲海峽，中油有一艘在波斯灣裝載200萬桶原油的油輪有望在此期間返台，將有效緩解國內煉油廠的儲備壓力。

防巨大案重演 勞動部配套三面向「防制強迫勞動」

捷安特自行車製造商巨大（9921）集團（Giant）於2025年9月被美國海關認定僱用移工涉及強迫勞動，遭發布史上首次對台暫扣令，引起業界重視。為防止巨大案重演，勞動部提出配套措施，從招募、直聘、仲介三面向著手，協助企業調適，達成勞資雙贏。

逢低出手 辜仲諒百億買台泥5%股權

水泥龍頭台泥昨天公告，收到中信金大股東辜仲諒對台泥的個人持股變動申報，辜仲諒投入逾百億元、取得台泥股票逾四十點六萬張、超過百分之五股權。若依現有資訊對比，辜仲諒已躍居台泥單一第一大股東。

核三重啟將進入實質審查 4月下旬在恆春辦說明會

核三重啟規畫又有新進度。核安會昨表示，已針對台電提出的核三廠運轉執照換照申請案及再運轉計畫相關文件，完成程序審查，確認文件完整性符合申請要件，後續將展開實質審查作業，並預計本月下旬於屏東恆春舉辦地方說明會。

重啟核電…半導體產業表態支持 建議擴大天然氣採購

政府計畫重啟核電，台灣半導體產業協會（ＴＳＩＡ）理事長侯永清昨在會員代表大會致詞時，首度表態樂見政府這項決定。他強調，穩定和充分的能源供應，對半導體產業的持續成長至關重要。因此，在安全沒有疑慮，以及符合法規要求的前提下，台灣半導體產業會支持政府重啟核能，並全力推動相關政策。

台電要重啟麥寮煤電 民團轟能源轉型破功

中東戰事持續延燒，為提升天然氣調度彈性，確保供電穩定，台電預計於五月起，調度民營雲林麥寮電廠兩部燃煤機組。環團痛批，讓已除役的麥寮煤電「死灰復燃」，代表民進黨能源轉型徹底失敗，並點名經濟部、環境部與衛福部等三部會首長應向國人說明，也呼籲賴清德總統全面內閣改組，撤換失職官員。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。