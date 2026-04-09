強化產業供應鏈人權治理 經濟部四支箭防強迫勞動

捷安特自行車製造商巨大（9921）集團（Giant）於2025年9月被美國海關認定僱用移工涉及強迫勞動，遭發布史上首次對台暫扣令，引起業界重視。為防止巨大案重演，經濟部從法規宣導、制度引導及能力建構、國際信任等四面向，推動相關措施。

立法院衛環委員會9日邀請勞動部、經濟部等官員，就「防制強迫勞動與公平招募：台灣移工制度接軌國際人權與供應鏈治理」進行專題報告，並備質詢。

經濟部書面報告表示，近年來，台灣主要貿易夥伴持續強化對強迫勞動之邊境執法與供應鏈監管措施，包括美國透過《關稅法》第 307 條及《防止維吾爾強迫勞動法》（UFLPA）執行進口管制。

歐盟亦推動《禁止強迫勞動產品規章》 （預計2027年12月實施）及《企業永續盡職調查指令》（CSDDD）（預計2029年7月實施），均對企業供應鏈管理提出人權保障要求。

為協助企業因應國際供應鏈人權規範與市場進入要求，並降低我國產業因強迫勞動疑慮而遭國際邊境措施限制之風險，經濟部將從法規宣導、制度引導及能力建構、國際信任等四面向，推動相關措施。

首先，為協助業界掌握主要貿易夥伴國之政策發展與法令規定，降低違規風險，經濟部國際貿易署邀請國內外專家辦理一系列宣導活動，已於2025年12月舉辦「美國強迫勞動法規宣導會」及「歐盟禁止強迫勞動產品規章說明 會」，協助企業瞭解最新國際規範及實務應對方式。

其次，引導企業系統性管理供應鏈人權風險，經濟部刻正研擬「台灣企業供應鏈尊重人權方案」（草案）推動企業實施人權盡職調查（HRDD）。其參考歐盟CSDDD相關規範，規劃由製造業營業額達新台幣500億元之上市櫃公司率先實施，透過大型企業帶動供應鏈改善，並逐步擴散至中小企業。

考量歐盟已於2月宣布CSDDD實施期程延後至2029年7月，前述方案之推動時程亦將配合國際發展趨勢審慎規劃。此外，經濟部投資促進司2025年10月辦理三場「企業實施人權盡職調查（HRDD）宣導會」，並提出操作手冊初稿供業界參考，協助企業建立內部管理機制與實務操作能力。

第三，為提升企業對供應鏈人權管理之實務能力，經濟部產業發展署持續深化產業實務輔導與經驗交 流。如2025年「永續勞資關係新趨勢－永續供應鏈中的勞工人權管理實務探討」及「從美國海關攔查強迫勞動貨物談供應鏈盡職調查與企業因應」等研習活動，促進企業交流實務經驗。

第四，經濟部將持續與產業就供應鏈人權議題深化交 流，並適時透過經驗分享與對外說明機制，呈現我國企業持續精進人權治理之努力與進程，以強化國際市場對我國供應鏈之信任。

面對國際供應鏈人權規範持續強化之趨勢，經濟部將持續進行法規情資蒐整與宣導交流，協助企業建立人權盡職調查機制，提升供應鏈風險管理能力，並強化產品及製造體系之國際合規性，以維持我國產業於全球市場之競爭力。