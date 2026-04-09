美伊停火兩周 中油200萬桶原油油輪可望趁隙返台

美伊達成停火兩周協議，經濟部長龔明鑫9日表示，伊朗同意在未來2周內安全開放荷姆茲海峽，中油有一艘在波斯灣裝載200萬桶原油的油輪有望在此期間返台，將有效緩解國內煉油廠的儲備壓力。

經濟部、農業部等部會9日至立法院經濟委員會專案報告「中東衝突加劇市場不確定性，致國內包括乙烯、塑膠、化肥、瀝青等石化原物料及物流成本增加，屢傳缺料、囤貨現象等之問題評估、因應策略與現況」。

龔明鑫指出，即便局勢已有緩解，國際石化乙烯原料價格自 2月至今漲幅已超過100%，直接影響國內塑化產業鏈供需平衡，造成上游原料成本上漲，引發塑膠袋、醫療耗材、民生消費品及營建瀝青等物資短缺疑慮。

經濟部推出「塑膠袋平價專案」，由中油專案提供5000 噸平價乙烯，再由台塑與台聚足量供應平價聚乙烯給合作的20家塑膠製造商，製造相對平價的塑膠袋，龔明鑫說，首批台塑明天就能出貨。

至於修馬路必須的瀝青，龔明鑫表示，國內生產廠商為中油及中塑，目前存貨約為4.2萬噸，以每月供應量1.5萬噸估計，預估可足量供應至5月底；台塑化 6月也將進口柏油基原油 ，可增加瀝青產量，目前正常供貨給中塑銷售，中油將持續尋求柏油基原油或現貨瀝青進口機會，以提高瀝青供應量。