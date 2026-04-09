快訊

房市交易冷到仲介撐不住！台中這1區淪重災 專家嘆：沒點實力只能賺時機財

買台股美股搭上AI列車！他股票庫存市值逾1千萬 操作手法不藏私

吃蛋會讓膽固醇升？醫破迷思：關鍵不在蛋黃！4個壞習慣才是元凶

聽新聞
0:00 / 0:00

防巨大案重演 勞動部配套三面向「防制強迫勞動」

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
防巨大案重演，勞動部配套三面向「防制強迫勞動」。圖／本報系資料照
防巨大案重演，勞動部配套三面向「防制強迫勞動」。圖／本報系資料照

捷安特自行車製造商巨大（9921）集團（Giant）於2025年9月被美國海關認定僱用移工涉及強迫勞動，遭發布史上首次對台暫扣令，引起業界重視。為防止巨大案重演，勞動部提出配套措施，從招募、直聘、仲介三面向著手，協助企業調適，達成勞資雙贏。

立法院衛環委員會9日邀請勞動部、經濟部等官員，就「防制強迫勞動與公平招募：台灣移工制度接軌國際人權與供應鏈治理」進行專題報告，並備質詢。

勞動部書面報告表示，國際社會關注的強迫勞動行為，同時也抵觸國內相關法律，如勞動基準法、就業服務法、人口販運防制法及刑法等。如歐盟《禁止強迫勞動產品規章》(FLR) 及美國《關稅法》第307條等法規，已明確要求企業須落實「公平招募」原則，移工不應承擔相關招募成本。

此次「台美對等貿易協定（ART）」承諾事項中，我國已明確承諾有關禁止留置勞工證件、協定生效三年內，禁止向製造業與漁撈業之移工收取招募費；落實執行現行法規，禁止強制向移工收取仲介服務費。

為協助企業符合國際人權標準並強化供應鏈治理，勞動部從三面向逐步實施各項配套措施。

首先在公平招募面向，包括：修正就業服務法有關扣留證件規定；發布強迫勞動防制指引；入場宣導並提供輔導；檢討修正仲介評鑑指標等四項。

第一，規劃修正《就業服務法》第5條及第40條等相關規定，全面禁止雇主或仲介扣留勞工護照、工作許可等身分文件及收取保證金等行為，以符合國際規範。

第二，2026年2月已公布「企業防制強迫勞動參考指引」，內容涵蓋ILO之11項強迫勞動指標及其內涵、企業行動方案架構、企業自我評估項目與參考文件及強迫勞動風險自我評估表等，提供企業自我評估及策進之作法，以協助企業接軌國際公平招募。

第三，與經濟部合作，自2026年3月起舉辦多場說明會宣導，從源頭協助企業理解並接軌國際公平招募規範，未來將透過提供諮詢及入廠輔導等措施，協助企業了解違反規範可能造成的市場影響與貿易制裁，進而提出改善計畫並降低營運風險。

第四，將檢討修正私立就業服務機構從事跨國人力仲介服務品質評鑑要點，將公平招募精神納入評鑑指標之評分項目。

其次，在直接聘僱面向，勞動部為因應公平招募趨勢、精進直接聘僱服務，規劃跨部會整合建立許可與健保申請單一申辦服務、擴充直聘服務量能，並增設彰化及高雄直聘分中心。

勞動部也成立跨國勞動力延攬中心專案辦公室，2026年1月已於菲律賓設置首個海外據點，以政府對政府之方式，與移工來源國政府共同推動海外招募，並強化雇主得自海外直接聘僱外國人，完善健全跨國勞動力延攬機制。

最後，在仲介收費面向，包括：雇主負擔招募成本、仲介收費透明合理化等二項。

第一，國際高度關注我國製造業及漁撈業落實公平招募移工情形，惟我國以中小企業為主，需逐步調適，政府將協助引導企業及供應鏈轉型。給予調適期及必要的行政支持，並推動修法，於三年內落實製造業及漁撈業雇主，須於聘僱契約期間內，支付移工海外招募費及相關費用。

第二，移工入國後如有需要，可自由選擇委任仲介公司提供服務，並依規定簽訂委任契約，且必須有服務事實才能收費，其收費亦不得超過法定標準，亦不得強制收費。勞動部將引導仲介機構收費應透明化及合理化，並加強宣導、定期抽查移工及仲介，透過年度評鑑等檢核方式加強執行。

美國 經濟部 移工 勞動部

延伸閱讀

就服法翻修 防阻「強迫勞動」

民團：看護直聘制度未改 雇主風險一樣大

越南移工直聘擴大業別 納入家庭看護等7類

雇主可省2萬6仲介費！越南家庭看護今開放直聘引進

相關新聞

美伊停火兩周 中油200萬桶原油油輪可望趁隙返台

美伊達成停火兩周協議，經濟部長龔明鑫9日表示，伊朗同意在未來2周內安全開放荷姆茲海峽，中油有一艘在波斯灣裝載200萬桶原油的油輪有望在此期間返台，將有效緩解國內煉油廠的儲備壓力。

防巨大案重演 勞動部配套三面向「防制強迫勞動」

捷安特自行車製造商巨大（9921）集團（Giant）於2025年9月被美國海關認定僱用移工涉及強迫勞動，遭發布史上首次對台暫扣令，引起業界重視。為防止巨大案重演，勞動部提出配套措施，從招募、直聘、仲介三面向著手，協助企業調適，達成勞資雙贏。

逢低出手 辜仲諒百億買台泥5%股權

水泥龍頭台泥昨天公告，收到中信金大股東辜仲諒對台泥的個人持股變動申報，辜仲諒投入逾百億元、取得台泥股票逾四十點六萬張、超過百分之五股權。若依現有資訊對比，辜仲諒已躍居台泥單一第一大股東。

核三重啟將進入實質審查 4月下旬在恆春辦說明會

核三重啟規畫又有新進度。核安會昨表示，已針對台電提出的核三廠運轉執照換照申請案及再運轉計畫相關文件，完成程序審查，確認文件完整性符合申請要件，後續將展開實質審查作業，並預計本月下旬於屏東恆春舉辦地方說明會。

重啟核電…半導體產業表態支持 建議擴大天然氣採購

政府計畫重啟核電，台灣半導體產業協會（ＴＳＩＡ）理事長侯永清昨在會員代表大會致詞時，首度表態樂見政府這項決定。他強調，穩定和充分的能源供應，對半導體產業的持續成長至關重要。因此，在安全沒有疑慮，以及符合法規要求的前提下，台灣半導體產業會支持政府重啟核能，並全力推動相關政策。

台電要重啟麥寮煤電 民團轟能源轉型破功

中東戰事持續延燒，為提升天然氣調度彈性，確保供電穩定，台電預計於五月起，調度民營雲林麥寮電廠兩部燃煤機組。環團痛批，讓已除役的麥寮煤電「死灰復燃」，代表民進黨能源轉型徹底失敗，並點名經濟部、環境部與衛福部等三部會首長應向國人說明，也呼籲賴清德總統全面內閣改組，撤換失職官員。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。