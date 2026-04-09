防巨大案重演 勞動部配套三面向「防制強迫勞動」

捷安特自行車製造商巨大（9921）集團（Giant）於2025年9月被美國海關認定僱用移工涉及強迫勞動，遭發布史上首次對台暫扣令，引起業界重視。為防止巨大案重演，勞動部提出配套措施，從招募、直聘、仲介三面向著手，協助企業調適，達成勞資雙贏。

立法院衛環委員會9日邀請勞動部、經濟部等官員，就「防制強迫勞動與公平招募：台灣移工制度接軌國際人權與供應鏈治理」進行專題報告，並備質詢。

勞動部書面報告表示，國際社會關注的強迫勞動行為，同時也抵觸國內相關法律，如勞動基準法、就業服務法、人口販運防制法及刑法等。如歐盟《禁止強迫勞動產品規章》(FLR) 及美國《關稅法》第307條等法規，已明確要求企業須落實「公平招募」原則，移工不應承擔相關招募成本。

此次「台美對等貿易協定（ART）」承諾事項中，我國已明確承諾有關禁止留置勞工證件、協定生效三年內，禁止向製造業與漁撈業之移工收取招募費；落實執行現行法規，禁止強制向移工收取仲介服務費。

為協助企業符合國際人權標準並強化供應鏈治理，勞動部從三面向逐步實施各項配套措施。

首先在公平招募面向，包括：修正就業服務法有關扣留證件規定；發布強迫勞動防制指引；入場宣導並提供輔導；檢討修正仲介評鑑指標等四項。

第一，規劃修正《就業服務法》第5條及第40條等相關規定，全面禁止雇主或仲介扣留勞工護照、工作許可等身分文件及收取保證金等行為，以符合國際規範。

第二，2026年2月已公布「企業防制強迫勞動參考指引」，內容涵蓋ILO之11項強迫勞動指標及其內涵、企業行動方案架構、企業自我評估項目與參考文件及強迫勞動風險自我評估表等，提供企業自我評估及策進之作法，以協助企業接軌國際公平招募。

第三，與經濟部合作，自2026年3月起舉辦多場說明會宣導，從源頭協助企業理解並接軌國際公平招募規範，未來將透過提供諮詢及入廠輔導等措施，協助企業了解違反規範可能造成的市場影響與貿易制裁，進而提出改善計畫並降低營運風險。

第四，將檢討修正私立就業服務機構從事跨國人力仲介服務品質評鑑要點，將公平招募精神納入評鑑指標之評分項目。

其次，在直接聘僱面向，勞動部為因應公平招募趨勢、精進直接聘僱服務，規劃跨部會整合建立許可與健保申請單一申辦服務、擴充直聘服務量能，並增設彰化及高雄直聘分中心。

勞動部也成立跨國勞動力延攬中心專案辦公室，2026年1月已於菲律賓設置首個海外據點，以政府對政府之方式，與移工來源國政府共同推動海外招募，並強化雇主得自海外直接聘僱外國人，完善健全跨國勞動力延攬機制。

最後，在仲介收費面向，包括：雇主負擔招募成本、仲介收費透明合理化等二項。

第一，國際高度關注我國製造業及漁撈業落實公平招募移工情形，惟我國以中小企業為主，需逐步調適，政府將協助引導企業及供應鏈轉型。給予調適期及必要的行政支持，並推動修法，於三年內落實製造業及漁撈業雇主，須於聘僱契約期間內，支付移工海外招募費及相關費用。

第二，移工入國後如有需要，可自由選擇委任仲介公司提供服務，並依規定簽訂委任契約，且必須有服務事實才能收費，其收費亦不得超過法定標準，亦不得強制收費。勞動部將引導仲介機構收費應透明化及合理化，並加強宣導、定期抽查移工及仲介，透過年度評鑑等檢核方式加強執行。