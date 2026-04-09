美伊暫停火油價漲勢將緩？經長：中油200萬桶原油的油輪有望返台

經濟部長龔明鑫9日在立法院經濟委員會報告表示，4月8日美伊達成暫時停火共識，伊朗同意在未來2週內安全開放荷姆茲海峽。中油有一艘在波斯灣裝載200萬桶原油的油輪有望在此期間返台，將有效緩解國內煉油廠的儲備壓力，穩定短期油價走勢。

龔明鑫今日出席立法院經濟委員會就「中東衝突加劇市場不確定性，致國內包括乙烯、塑膠、化肥、瀝青等石化原物料及物流成本增加，屢傳缺料、囤貨現象等之問題評估、因應策略與現況」進行報告，並備質詢。他在書面報告時作上述表示。

他表示，即便美伊戰事暫時停火，局勢已有緩解，國際石化乙烯原料價格自 2 月至今漲幅已超過100%，直接影響國內塑化產業鏈供需平衡，造成上游原料成本上漲，引發塑膠袋、醫療耗材、民生消費品及營建瀝青等物資短缺疑慮。

龔明鑫表示，經濟部已針對生產及通路端提出五大強化措施，以維護市場秩序並確保供應無虞。首先，上游業者擴大生產。已協調中油四輕提前於4月1日投入運作，預計4月份增加乙烯產量1.9萬噸，產量將可由6萬噸提升至7.9萬噸，5月可再增加至9萬噸，並優先滿足國內中下游廠商需求。

他並指出，上游原料因中油已增產提供，另協調台塑（1301）、台聚（1304）同意足量供應中游之塑膠原料聚乙烯產量，其中台塑擴大聚乙烯產量至少0.55萬噸，故合計台塑、台聚之聚乙烯國內總產量，將可從3月2.2萬噸增至4月2.75萬噸，預計5月可再提高。

至於瀝青，龔明鑫表示，國內生產廠商為中油及中塑，目前存貨約為4.2萬噸，以每月供應量1.5萬噸估計，預估可足量供應至5月底。此外，台塑化（6505） 6 月將進口柏油基原油，可增加瀝青產量，目前亦正常供貨給中塑銷售。而中油將持續尋求柏油基原油或現貨瀝青進口機會，以提高瀝青供應量。