辜仲諒投資動作 台泥：之前不清楚

台泥昨天公告，收到新股東、中信金大股東辜仲諒的個人持股變動申報。台泥昨震驚表示，之前並不清楚辜仲諒投資動作。

面對辜仲諒投資台泥的「各種版本傳言」，台泥表示，只要不是短線進出，而是認同該公司價值，有意長線投資者，台泥都歡迎。

台泥認為，辜仲諒此次持股取得是透過公開市場進行買進，並非透過既有股東間的轉讓，也未經公司事前溝通，屬於市場正常交易行為。此外，市場傳出辜仲諒加碼台泥持股，主要是基於股價評價偏低的判斷，但張安平曾多次強調，經營企業，從不會以股價高低為主要考量。

出身嘉新水泥集團第二代的張安平，另一身分是和信集團大家長辜振甫的女婿及辜成允的妹婿，在辜振甫家族主掌台泥的年代，張安平二○○一年在辜振甫要求下進入和信集團，擔任台泥副董事長，協助辜成允重振公司營運。二○○八年，張安平又受岳母辜嚴倬雲與辜成允請託，接手中信飯店，隨後成立雲朗觀光集團，因此張安平與和信辜家的情誼非比一般。

市場解讀，近年來張安平主導台泥營運，辜成允的一對兒女並未參與公司營運，和信辜家另一位成員辜公怡目前的營運重心則以國際中橡公司為主，等於台泥集團的發展重擔全集中在張安平一人身上。

台泥昨除了公告辜仲諒持股已達百分之五以上的訊息之外，也在傍晚公告水泥事業群總經理呂克甫辭世的訊息。對於集團痛失大將一事，據了解，台泥董事長張安平為此心情非常低落，呂克甫是他的推動集團改革的重要革命夥伴，臨終前仍然心繫台泥業務，因此非常不捨。

台泥指出，公司對於投資人立場，一向不排斥交易行為本身，但更傾向支持具長期投資理念的股東，永遠支持認同台泥長期營運目標的投資者，並表示這類投資人對公司發展較具正面助益。

相較之下，台泥認為，對於頻繁進出、短線操作的資金並不樂見，認為此類交易雖非直接影響公司基本面，但可能對市場其他投資人造成干擾。整體而言，公司立場仍以歡迎長期投資者為主，並關注市場交易行為對股價穩定性及投資人結構的影響。

台泥過去引以為傲的兩岸水泥市場，今年市場景氣仍然保守，台灣受到信用管制及營建延後影響，預期今年水泥需求量與價格皆呈現微幅下滑；中國大陸市場持續面臨供過於求壓力，雖透過產能淘汰與政策調控改善結構，短期價格與需求仍具不確定性。

法人最新報告指出，台泥歷經去年電池廠大火的一次性損失衝擊後，今年營運動能將由歐洲市場領軍回升，歐洲水泥今年已成為台泥集團開始收割成果的開端。