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逢低出手 辜仲諒百億買台泥5%股權

聯合報／ 記者謝柏宏廖珮君／台北報導
中信金控大股東辜仲諒（圖）斥資逾百億元，取得台泥百分之五股權，可望成為台泥最大單一股東。台泥表示，對於認同公司長期永續發展策略的投資人一向持開放態度。本報資料照片
中信金控大股東辜仲諒（圖）斥資逾百億元，取得台泥百分之五股權，可望成為台泥最大單一股東。台泥表示，對於認同公司長期永續發展策略的投資人一向持開放態度。本報資料照片

水泥龍頭台泥昨天公告，收到中信金大股東辜仲諒對台泥的個人持股變動申報，辜仲諒投入逾百億元、取得台泥股票逾四十點六萬張、超過百分之五股權。若依現有資訊對比，辜仲諒已躍居台泥單一第一大股東。

根據公告，辜仲諒自去年十二月廿九日起至今年三月卅一日止，經由集中市場交易方式取得台泥股份共四億零六一十萬七千股，總投入金額一○一點六六億元，持股比重百分之五點二六。證交所規定，單獨或共同取得公開發行公司股份達百分之五以上者，須在十日內至公開資訊觀測站完成初次申報與公告。據了解，辜仲諒在四月七日晚間才向台泥提出要求代為申報，台泥內部大感震驚。

台泥董事長張安平第一時間回應，「之前並不知悉辜仲諒投資動作，將在最短時間了解投資想法。」不過台泥內部認為，公司自去年揭露大股東持股情況後至今已滿一年，二○二六大股東持股是否有變化？「辜仲諒是否成為最大股東，還不知道」。

台泥公告指出，辜仲諒取得台泥股份的資金來源，包括自有資金約八十一點五億元及貸款廿點一億元，合計金額取得目的明確標註為「投資」，並表示未來一年內將視市況決定是否再取得股份。

在取得股份之股權行使計畫中，辜仲諒於申報上填寫「擬自行參選或支持他人當選該公司董事（含獨立董事）」。台泥昨表示，對於認同公司長期永續發展策略的投資人，一向持開放態度。台泥明年將舉行董監改選。

外界關注辜仲諒此舉是否違反「產金分離」原則？金管會初步認定沒問題。金管會高層就此提兩點釋疑，一、辜仲諒沒有在中信金擔任負責人（含董事）。二、辜仲諒是個人出資、投資其他產業，也並未派法人董事，換言之，既未擔任負責人也未派董事，初步認為沒有產金分離疑慮。

台泥自去年七月三元能源電池廠事故後，造成逾百億元損失，股價也一路下滑，去年十一月下探廿點四元低點之際，市場傳出有大戶出手抄底，外傳除了辜仲諒之外，寶佳集團也有意進場撿便宜。辜仲諒與台泥辜成允家族系出同源，如今成為第一大股東，還劍指董事席次，備受市場熱議。

中信金控大股東辜仲諒斥資逾百億元，取得台泥百分之五股權，可望成為台泥最大單一股東。台泥表示，對於認同公司長期永續發展策略的投資人一向持開放態度。圖為台泥董事長張安平。本報資料照片
中信金控大股東辜仲諒斥資逾百億元，取得台泥百分之五股權，可望成為台泥最大單一股東。台泥表示，對於認同公司長期永續發展策略的投資人一向持開放態度。圖為台泥董事長張安平。本報資料照片

台泥坦承，對於辜仲諒是否會在今年股東會有動作尚未得知。不過，若依去年四月揭露資料，台泥第一大股東為嘉新水泥，與其子公司嘉新國際持股合計約百分之四點七二；第二大股東為台泥前董座辜成允夫人侯天儀代表的中信投資、與恆強投資合計約百分之三點二八，若加計辜仲諒的持股，辜家大合作後有機會拿下近一成股權。

市場認為，台泥去年曾獲中華信評確認為「twA+/twA-1」的信用評等，長期評等展望「穩定」，這對張安平爭取外資與機構法人認同頗有加分作用。

辜成允 辜仲諒 水泥

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