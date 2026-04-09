昔日寧靜分家 跳票疑種心結

台灣五大家族之一的鹿港辜家事業體龐大，在金融、石化領域都是首屈一指的存在，但傳承到了第三代，辜家出現「寧靜分家」，辜濂松為首的中信體系主導金融版圖，而辜振甫長子辜啟允的和信體系則掌握傳統產業，目前中信集團主要事業體有中信金、凱基金以及中租控股，和信集團則以台泥、雲朗觀光集團為事業主體。

鹿港辜家透過第一代辜顯榮在日治時期的政商關係奠基，在貿易與金融都有既大且深的布局，而後開枝散葉，在第二代辜振甫時代，事業聚焦在金融、石化領域，在台灣經濟與商界都扮演重要角色，但隨著事業規模過大，加上二○○一年辜振甫長子辜啟允過世，旗下事業跳票、財務吃緊，為避免牽連辜濂松經營的金融事業，在辜濂松主動提議下，進行分家。

經過股權移轉與切割，最終辜家於二○○三年完成分家，分別成為和信集團及中信集團，辜振甫家族與辜濂松家族各自掌控不同企業體，中信專注在金融，但實際版圖已延伸到保全、投資、公益與體育等領域，而和信旗下的台泥是台灣第一大水泥廠，也曾跨足媒體與電信但後來退出，經營較為聚焦，未追求多角化擴張。

雖然當年辜家號稱寧靜、和平分家，但在過程中仍出現插曲，其中和信集團旗下、由辜振甫和辜濂松家族共有的達裕開發公司，在二○○三年六月底開始連續跳票，但中信以已分家為由，決定停止金援，讓當時剛接班的辜振甫次子辜成允面對債務問題，也讓外界認為，此次事件讓辜家內部種下心結。這次中信慈善基金會董事長辜仲諒砸百億元買入台泥超過百分之五的股權，也讓分家逾廿年的辜家如今又出現交集。