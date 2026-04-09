辜仲諒砸百億買股權 台泥：歡迎長期投資人

台泥（1101）昨（8）日公告，收到新股東同時也是中信金大股東辜仲諒的個人持股變動申報。台泥昨日震驚表示，之前並不清楚辜仲諒投資動作。

辜仲諒自2025年12月29 日起至2026年3月31日止，經由集中市場交易方式取得台泥股份，持股比已達5.26%。

面對辜仲諒投資台泥的「各種版本傳言」，台泥表示，只要不是短線進出，而是認同該公司價值，有意長線投資者，台泥都歡迎。

台泥昨日除了公告辜仲諒持股已達5%以上的訊息之外，也在傍晚公告水泥事業群總經理呂克甫辭世的訊息。對於集團痛失大將的一事，據了解，台泥董事長張安平為此心情非常低落，呂克甫是他的推動集團改革的重要革命夥伴，臨終前仍然心繫台泥業務，因此非常不捨。

台泥認為，辜仲諒此次持股取得是透過公開市場進行買進，並非透過既有股東間的轉讓，也未經公司事前溝通，屬於市場正常交易行為。

此外，市場傳出辜仲諒加碼台泥持股，主要是基於股價評價偏低的判斷，但張安平曾經多次強調，經營企業，從不會以股價高低為主要考量。

台泥指出，公司對於投資人立場，一向不排斥交易行為本身，但更傾向支持具長期投資理念的股東，永遠支持認同台泥長期營運目標的投資者，並表示這類投資人對公司發展較具正面助益。

相較之下，台泥認為，對於頻繁進出、短線操作的資金並不樂見，認為此類交易雖非直接影響公司基本面，但可能對市場其他投資人造成干擾。整體而言，公司立場仍以歡迎長期投資者為主，並關注市場交易行為對股價穩定性及投資人結構的影響。對於辜仲諒搶進台泥大買股票並當上單一最大股東，後續到底是支持哪一方，備受各方矚目。畢竟台泥是台灣第一家上市公司，是多數投資人的記憶，也牽動資本市場的關注。