水泥龍頭台泥面臨轉型陣痛

台泥（1101）集團在前董座辜成允時代，水泥本業達到顛峰，成為兩岸大中華區前四大水泥公司。辜成允2017年意外驟逝，張安平臨危受命接掌台泥，預見中國大陸基建需求下滑，啟動台泥從傳統水泥製造商轉型為全方位的綠色能源與循環經濟企業。

市場解讀，張安平在推動台泥全方位轉型的近十年期間，雖然外界肯定他推動改革的決心及視野，但是成效至今尚未開花成果，加上去年電池廠大火造成百億損失，股價跌至最低20元，引發辜仲諒低價進場的機會。

出身嘉新水泥集團第二代的張安平，另一個身份是和信集團大家長辜振甫的女婿及辜成允的妹婿，在辜振甫家族主掌台泥的年代，張安平曾在2001年在辜振甫要求下進入和信集團，擔任台泥副董事長，協助辜成允重振公司營運。後來在2008年，張安平又受岳母辜嚴倬雲與辜成允請託，接手中信飯店，隨後成立雲朗觀光集團，因此張安平與和信辜家的情誼非比一般。

市場解讀，近年來張安平主導台泥營運，辜成允的一雙兒女並未參與公司營運，和信辜家另一位成員辜公怡目前的營運重心則以國際中橡公司為主，等於台泥集團的發展重擔全集中在張安平一人身上。

而台泥過去引以為傲的兩岸水泥市場，今年市場景氣仍然保守，台灣受到信用管制及營建延後影響，預期2026年水泥需求量與價格皆呈現微幅下滑；中國市場持續面臨供過於求壓力，雖透過產能淘汰與政策調控改善結構，但短期內價格與需求仍具不確定性。