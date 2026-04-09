辜仲諒砸百億買台泥股權 透露有意參選董事 明年董監改選受關注

水泥龍頭台泥（1101）昨（8）日公告，收到中信金大股東辜仲諒對台泥之個人持股變動申報，辜仲諒投入逾百億元、取得台泥股票逾40.6萬張、超過5%股權。依現有資訊對比，辜仲諒躍居台泥單一第一大股東。

台泥公告指出，此次辜仲諒取得台泥股份之資金來源，包含自有資金約81.5億元及貸款20.1億元，合計金額取得目的明確標註為「投資」，並表示未來一年內將視市況決定是否再取得股份。對此，中信金（2891）表示，以台泥的說法為主，該公司不對外表示意見。

在取得股份之股權行使計畫中，辜仲諒於申報上填寫「擬自行參選或支持他人當選該公司董事（含獨立董事）」。對此，台泥昨日則表示，歡迎認同公司長期策略投資人。據悉台泥2027年將舉行董監改選。

根據公告，辜仲諒自2025年12月29日起至2026年3月31日止，經由集中市場交易方式取得台泥股份共406,167,000 股，總投入金額101.66億元，持股比重已達5.26%。若依台泥去年4月公告的大股東持股情況，辜仲諒個人已躍居台泥最大股東。

台泥自2025年7月三元能源電池廠事故後，造成逾百億元損失，股價也一路下滑，去年11月下探20.4元低點之際，市場傳出有大戶出手抄底，外傳除了辜仲諒之外，寶佳集團也有意進場撿便宜。此次辜仲諒與台泥辜成允家族系出同源，如今成為第一大股東，還劍指董事席次，備受熱議。

台泥公告，辜仲諒此次是以自然人身份投資，根據證交所規定，單獨或共同取得公開發行公司股份達5%以上者，須在10日內至公開資訊觀測站完成初次申報與公告。辜仲諒在4月7日晚間才向台泥提出要求代為申報，台泥內部大感震驚。

台泥董事長張安平。聯合報系資料照

台泥董事長張安平第一時間回應，「之前並不知悉辜仲諒投資動作，將在最短時間了解投資想法。」不過台泥內部認為，公司自去年揭露大股東持股情況後至今已滿一年，2026大股東持股是否有變化？「辜仲諒是否成為最大股東，還不知道」。台泥坦承，對於辜仲諒是否會在今年股東會有動作尚未得知。不過，若依據2025年4月揭露資料，台泥第一大股東為嘉新水泥（1103），與其子公司嘉新國際持股合計約4.72%；第二大股東為台泥前董座辜成允夫人侯天儀代表的中信投資、與恆強投資合計約3.28%，若加計辜仲諒的持股，辜家大合作後有機會拿下近一成股權。

台泥強調，公司目前的股權結構穩定且趨於多元化，外資與機構法人持股比例合計近五成，市場認為，台泥去年曾獲中華信評確認為「twA+/twA-1」的信用評等，長期評等展望「穩定」，這對張安平爭取外資與機構法人認同頗有加分作用。