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意外！3月 CPI 僅年增1.2% 連11月維持在通膨警戒線下

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導
中東戰事牽動能源供應，也為物價帶來壓力，但尚未反映在3月CPI。記者許正宏／攝影
中東戰事牽動能源供應，也為物價帶來壓力，但尚未反映在3月CPI。記者許正宏／攝影

主計總處昨（8）日公布3月消費者物價指數（CPI），意外僅年增1.2%，扣除春節因素更寫下五年低點，連11月維持在2%通膨警戒線以下。不過機票調整、油價部分漲幅將於4月反映，4月CPI漲幅將明顯高於3月。

中東戰事牽動能源供應，也為物價帶來壓力，但尚未反映在3月CPI。值得注意的是，3月進口物價以美元計價年增8.53%，寫44個月以來新高；若以新台幣計價年增4.83%，也寫38個月以來最大漲幅。

主計總處綜合統計處專委曹志弘表示，進口價格上漲通常會影響廠商生產投入成本，進而反映在國內物價上，但價格傳導時間，約存在一至二季的遞延時間落差，將持續關注對廠商生產成本影響。

展望4月，曹志弘預估CPI漲幅將明顯大於3月，但仍有望守在2%以內。他認為，政府祭出油價平穩相關機制，雖能達到緩衝，但仍有約一成漲幅會遞延反映至4月，預計會推升4月CPI年增率0.22個百分點；此外4月起國籍航空調整燃油附加費，機票價格調漲也預計會在4月浮現；不過上半年水果價格預期持續呈年減，料將抵銷部分通膨力道。

曹志弘指出，3月CPI年增率與1、2月平均數值相當，雖然中東情勢導致國際能源價格走揚，但3月相較2月，除了原有的亞鄰最低價機制，政府貨物稅減徵也擴大到法定上限，更新增專案平穩機制大幅吸收約75％漲幅，加上水果基數高、供給穩定，因而物價持續維持平穩。3月剔除蔬果及能源後的核心CPI年增率則為1.94%。

目前中東衝突尚未進入完結篇，油價仍在相對高點，然而3月CPI油料費年增率卻不升反降，跌幅0.33%。

曹志弘表示，政府平穩機制發揮作用，多數漲幅由政府與國營事業吸收，穩定物價措施有效減緩通膨衝擊。

中東 主計總處

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