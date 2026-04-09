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台電要重啟麥寮煤電 民團轟能源轉型破功

聯合報／ 記者楊惠琪葉冠妤／台北報導
不滿台電將調度民營雲林麥寮電廠兩部燃煤機組，台灣健康空氣行動聯盟及彰化醫療界聯盟等多個民團昨北上抗議，藝術家曾啓明（左）於現場演出行動劇，口吐紅絲象徵「帶血的煤電」，諷刺政策倒退。記者林俊良／攝影
不滿台電將調度民營雲林麥寮電廠兩部燃煤機組，台灣健康空氣行動聯盟及彰化醫療界聯盟等多個民團昨北上抗議，藝術家曾啓明（左）於現場演出行動劇，口吐紅絲象徵「帶血的煤電」，諷刺政策倒退。記者林俊良／攝影

中東戰事持續延燒，為提升天然氣調度彈性，確保供電穩定，台電預計於五月起，調度民營雲林麥寮電廠兩部燃煤機組環團痛批，讓已除役的麥寮煤電「死灰復燃」，代表民進黨能源轉型徹底失敗，並點名經濟部、環境部與衛福部等三部會首長應向國人說明，也呼籲賴清德總統全面內閣改組，撤換失職官員。

環境部長彭啓明表示，就環境部立場，當然希望燃煤能愈用愈少，現在台電是用來準備因應中東戰爭，這是國家能源韌性角度，予以尊重，將密切注意對中南部空汙有沒有造成影響。台電總工程師則說，將持續關注能源變化，檢討相關調度策略。

中彰投與雲林等縣市環團、醫界與空汙災民，昨舉辦記者會，質疑經濟部一方面宣稱四月至六月液化天然氣供應無虞，另一方面卻與業者協調重啟已除役的麥寮電廠一號及三號燃煤機組。工傷協會專員賀光卍批評，這不只是政策跳票，更是賴政府執政以來，在能源轉型上最難堪、最羞恥的一幕。

台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃表示，政府成立「健康台灣」、「氣候變遷」、「全民防衛韌性」三大委員會，但面對國際局勢動盪卻回頭依賴煤電，形同自我打臉。

屏東縣環保聯盟理事長洪輝祥批評，經濟部日前才強調天然氣供應無虞，甚至宣稱到二○三二年都不缺電，如今卻突然重啟煤電，形同政策失靈。六輕汙染傷害聯合求償自救會長黃源河也說，地方居民長期承受汙染與罹癌風險，如今政策卻倒退重啟燃煤，令人難以接受。

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