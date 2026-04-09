重啟核電…半導體產業表態支持 建議擴大天然氣採購

政府計畫重啟核電，台灣半導體產業協會（ＴＳＩＡ）理事長侯永清昨在會員代表大會致詞時，首度表態樂見政府這項決定。他強調，穩定和充分的能源供應，對半導體產業的持續成長至關重要。因此，在安全沒有疑慮，以及符合法規要求的前提下，台灣半導體產業會支持政府重啟核能，並全力推動相關政策。

這也是ＴＳＩＡ在去年年會向政府提出穩定電力供應三大建言後，首次表態支持政府重啟核能。ＴＳＩＡ會員涵蓋台積電、聯電、世界先進、力積電、旺宏、南亞科和華邦電等指標半導體製造廠，更是台廠中的用電大戶。

侯永清指出，近期中東戰事對半導體產業確實帶來衝擊，所幸各會員廠從庫存調度，並分散採購，整體影響還是可控的。

但他說，基於長期跟中長期布局，中東地緣政治仍存在不確定性。半導體協會前兩天也跟政府溝通，希望政府也能夠向美國、日本等國家，擴大針對石油、天然氣等能源的採購與合作，提高戰備存量，甚至應該要分散採購的來源，藉此強化台灣半導體的韌性。

國科會主委吳誠文昨表示，就目前情況來看，到五月底以前，能源供應沒有問題。六月以後，政府也已規畫新的進口方案，至於部分較為特殊的氣體原料，也已研擬替代方案。