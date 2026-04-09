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重啟核電…半導體產業表態支持 建議擴大天然氣採購

聯合報／ 記者簡永祥董俞佳／台北報導

政府計畫重啟核電，台灣半導體產業協會（ＴＳＩＡ）理事長侯永清昨在會員代表大會致詞時，首度表態樂見政府這項決定。他強調，穩定和充分的能源供應，對半導體產業的持續成長至關重要。因此，在安全沒有疑慮，以及符合法規要求的前提下，台灣半導體產業會支持政府重啟核能，並全力推動相關政策。

這也是ＴＳＩＡ在去年年會向政府提出穩定電力供應三大建言後，首次表態支持政府重啟核能。ＴＳＩＡ會員涵蓋台積電聯電世界先進力積電旺宏南亞科華邦電等指標半導體製造廠，更是台廠中的用電大戶。

侯永清指出，近期中東戰事對半導體產業確實帶來衝擊，所幸各會員廠從庫存調度，並分散採購，整體影響還是可控的。

但他說，基於長期跟中長期布局，中東地緣政治仍存在不確定性。半導體協會前兩天也跟政府溝通，希望政府也能夠向美國、日本等國家，擴大針對石油、天然氣等能源的採購與合作，提高戰備存量，甚至應該要分散採購的來源，藉此強化台灣半導體的韌性。

國科會主委吳誠文昨表示，就目前情況來看，到五月底以前，能源供應沒有問題。六月以後，政府也已規畫新的進口方案，至於部分較為特殊的氣體原料，也已研擬替代方案。

世界先進 台積電 聯電 半導體 力積電 旺宏 南亞科 華邦電

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