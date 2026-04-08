鄭麗君：首季CPI年增率低於預估 穩定物價措施見效

行政院副院長鄭麗君今天說，主計總處公布第1季消費者物價指數（CPI）年增率1.23%，低於原預測數1.38%，顯示因應中東衝突民生安定措施已初步發揮穩定物價的效果，政府將持續確保油氣供應無虞，確保石化產業秩序穩定運作。

行政院晚間透過新聞稿表示，鄭麗君今天召開「穩定物價小組」第5次臨時會報指出，因應中東情勢引發油氣價格攀升，自3月9日當週起，國內汽柴油價格啟動亞鄰最低價原則及專案平穩機制，由中油吸收國際油價漲幅。

鄭麗君說，加上延長關鍵原物料稅負減徵、4月民生用天然氣及桶裝瓦斯價格不調整、電價凍漲、公共運輸票價不調整、肥料價格凍漲等各項平穩措施，第1季CPI年增率1.23%，低於原預測1.38%。請各部會持續落實執行因應中東衝突民生安定7大主軸措施，確保全年CPI年增率控制在2%以內的目標。

鄭麗君並表示，乙烯已擴增產能，4月乙烯總產量達16.9萬噸、5月預計可達18萬噸，足供國內需求約11.8萬噸使用。聚乙烯部分，台塑及台聚4月總產量可達2.75萬噸，可供應國內每月2.2萬噸需求。經濟部並推出塑膠袋平價專案，針對缺貨業者，請經濟部強化專案協調媒合調控，全力協助業者調度。

另外，鄭麗君指出，請衛福部及經濟部務必確保醫材及藥品業者的原料優先取得，針對通報原料取得困難的27家醫材及藥品業者，請經濟部協調業者優先供應所需原料。針對72家業者通報原物料成本上升，衛福部已估算成本增加金額，規劃透過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」中可支應的新台幣200億元健保基金安全準備金，確保醫療體系穩定運作。

為減緩國際油價上漲對遠洋漁業影響，鄭麗君請農業部持續掌握沿近海漁業用油成本，除持續現行補助措施外，若漁民購油成本超過102年高點，也儘速啟動進一步協助措施。

另外，鄭麗君也請工程會掌握瀝青缺料狀況，針對公共工程，考量履約成本不確定性提高，請工程會協助業者管控風險，透過個別項目、中分類及總指數的3層級物價調整機制，彈性處理履約風險。

為遏止不法抬價行為，跨部會「物價聯合稽查小組」共稽查、查訪達1376家廠商或攤商。鄭麗君請稽查小組提高稽查密度及強度，尤其針對近來塑料製品供需失衡疑義，應溯源調查，穩定市場秩序。