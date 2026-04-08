聽新聞
0:00 / 0:00

鄭麗君：首季CPI年增率低於預估 穩定物價措施見效

中央社／ 記者高華謙台北8日電

行政院副院長鄭麗君今天說，主計總處公布第1季消費者物價指數（CPI）年增率1.23%，低於原預測數1.38%，顯示因應中東衝突民生安定措施已初步發揮穩定物價的效果，政府將持續確保油氣供應無虞，確保石化產業秩序穩定運作。

行政院晚間透過新聞稿表示，鄭麗君今天召開「穩定物價小組」第5次臨時會報指出，因應中東情勢引發油氣價格攀升，自3月9日當週起，國內汽柴油價格啟動亞鄰最低價原則及專案平穩機制，由中油吸收國際油價漲幅。

鄭麗君說，加上延長關鍵原物料稅負減徵、4月民生用天然氣及桶裝瓦斯價格不調整、電價凍漲、公共運輸票價不調整、肥料價格凍漲等各項平穩措施，第1季CPI年增率1.23%，低於原預測1.38%。請各部會持續落實執行因應中東衝突民生安定7大主軸措施，確保全年CPI年增率控制在2%以內的目標。

鄭麗君並表示，乙烯已擴增產能，4月乙烯總產量達16.9萬噸、5月預計可達18萬噸，足供國內需求約11.8萬噸使用。聚乙烯部分，台塑及台聚4月總產量可達2.75萬噸，可供應國內每月2.2萬噸需求。經濟部並推出塑膠袋平價專案，針對缺貨業者，請經濟部強化專案協調媒合調控，全力協助業者調度。

另外，鄭麗君指出，請衛福部及經濟部務必確保醫材及藥品業者的原料優先取得，針對通報原料取得困難的27家醫材及藥品業者，請經濟部協調業者優先供應所需原料。針對72家業者通報原物料成本上升，衛福部已估算成本增加金額，規劃透過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」中可支應的新台幣200億元健保基金安全準備金，確保醫療體系穩定運作。

為減緩國際油價上漲對遠洋漁業影響，鄭麗君請農業部持續掌握沿近海漁業用油成本，除持續現行補助措施外，若漁民購油成本超過102年高點，也儘速啟動進一步協助措施。

另外，鄭麗君也請工程會掌握瀝青缺料狀況，針對公共工程，考量履約成本不確定性提高，請工程會協助業者管控風險，透過個別項目、中分類及總指數的3層級物價調整機制，彈性處理履約風險。

為遏止不法抬價行為，跨部會「物價聯合稽查小組」共稽查、查訪達1376家廠商或攤商。鄭麗君請稽查小組提高稽查密度及強度，尤其針對近來塑料製品供需失衡疑義，應溯源調查，穩定市場秩序。

行政院 中油 主計總處 鄭麗君

延伸閱讀

政府穩定物價初見效果 政院：第1季CPI低於原本預估

政府平抑油價與水果價格平穩助攻 3月CPI僅年增1.2%

穩定民生需求 中油：原油氣庫存維持戰前水準、石油腦供應可至5月底

國內大眾運輸 票價凍漲

相關新聞

戰火爆發後原油大漲 中油喊冤「沒超收」：汽、柴油共吸收逾90億

針對近期外界質疑台灣中油公司超收油價，中油8日表示，自2月28日美伊戰事爆發以來，國際原油價格漲幅驚人，台灣中油為配合政府穩定物價政策，不僅未超收，更透過亞鄰最低價及美伊戰爭專案平穩機制大幅吸收油價。自戰事爆發迄4月5日，汽、柴油合計吸收金額已逾90.6億元。

政府平抑油價與水果價格平穩助攻 3月CPI僅年增1.2%

政府強力平抑油價漲幅，加上水果價格平穩助攻，3月國內物價續呈溫和。主計總處8日公布3月消費者物價指數（CPI）年增1.2%，已是連續11個月維持在2%通膨警戒線下，若扣除春節因素，更寫下近五年低點。剔除蔬果及能源後的核心CPI年增率則為1.94%。

第1季CPI低於原本預估 鄭麗君：政府穩定物價初見效果

行政院副院長鄭麗君8日主持「穩定物價小組」臨時會報時指出，主計總處公布第1季消費者物價指數（CPI）年增率為1.23%，低於原預測數1.38%，顯示政府因應中東衝突民生安定措施初步發揮效益，請各部會持續落實，確保全年CPI年增率控制在2%以內的目標。

政府穩定物價初見效果 政院：第1季CPI低於原本預估

行政院副院長鄭麗君於8日召開「穩定物價小組」第5次臨時會報表示，主計總處8日最新公布第1季消費者物價指數（CPI）年增率1.23%，低於原預測數1.38%，顯示政府啟動因應中東衝突民生安定相關措施，已初步發揮穩定物價的政策綜效，請各部會持續努力，減緩中東衝突對國內民生經濟的影響。

漲幅意外和緩…3月CPI年增1.2% 油價漲勢遞延、估4月漲幅明顯擴大

中東戰火延燒，國際油價應聲上漲，外界關注是否推升通膨。不過主計總處今天公布3月消費者物價指數（CPI）漲幅意外和緩，僅1...

連假期間鋒面挹注 水利署：新竹夜間減壓供水縮短2小時

經濟部災害緊急應變小組今天由次長賴建信主持召開第2次工作會議，受惠於清明連假期間鋒面降雨，挹注中部以北水庫，會中決議汛期...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。