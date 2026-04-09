核三重啟將進入實質審查 4月下旬在恆春辦說明會

核三重啟規畫又有新進度。核安會昨表示，已針對台電提出的核三廠運轉執照換照申請案及再運轉計畫相關文件，完成程序審查，確認文件完整性符合申請要件，後續將展開實質審查作業，並預計本月下旬於屏東恆春舉辦地方說明會。

對此，環團擔憂說明會只是重述既有內容，無法真正回應外界對核電重啟疑慮。屏東縣政府表示，縣府立場一直沒有改變，核三要重啟最重要的要求就是「安全、安全、再安全」，相關作為除要符合法規，也一定要達到「安全」這個最核心的要求。

核安會表示，將由學者專家與核安會同仁組成審查團隊，針對台電公司提送的再運轉計畫內容進行審查，台電也須依法規要求，提送老化評估與管理、輻射相關議題查核評估、耐震安全評估等文件。預定四月下旬於核三廠所在地、屏東縣恆春鎮舉辦地方說明會。

恆春鎮長尤史經說，恆春民意多數贊同核三重啟，進入實質審查，希望政府動作能愈快愈好。車城鄉長陳政雄表示，只要政府經安全評估可以重啟核三，地方一定支持。

滿州鄉長古榮福說，中央現在推廣太陽能、風能等綠電，但容易受到天候影響，的確需要其他能源輔助；若評估安全，核一、核二也該重啟，不能只有核三。

綠色公民行動聯盟研究員林正原說，核三廠要重啟，台電依法就該提交新的調查報告，包括「核管法」規範的老化評估與管理、輻射等議題，以及重啟後的安全評估等關鍵文件，否則說明會恐怕只是重述外界早已知道的內容。

地球公民基金會議題部專員林冠伶則說，地方真正關心的是核電廠的老化風險如何評估，以及核廢料要如何處理。因此資訊如何呈現相當關鍵，關係到地方居民是否能真正取得並理解資訊，才能做出判斷。她質疑，除說明會場次過少，目前也僅將大量ＰＤＦ文件上傳至網路，這樣的作法，對地方民眾而言，究竟是有意義的資訊揭露，還是流於形式？