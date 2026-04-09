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核三重啟 邁入實質審查

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

重啟核電再有重大進度，核安會昨（8）日表示，已完成台電公司提出的核三廠運轉執照換照申請案及再運轉計畫相關文件等程序審查，確認送審文件符合申請要件，已啟動實質審查作業。

這項審查作業，將是核三廠能否重新投入發電行列的關鍵，將進入嚴格的技術把關階段。核安會指出，目前已邀請會外學者專家與核安會同仁組成專案審查團隊，將依法規並參考國際作法，針對台電提送的再運轉計畫內容進行技術審查。

審查重點涵蓋機組現況、組織人力配置及訓練、設備定期維護與檢查、運轉期間規範及運轉文件恢復，以及品質查證方案等項目。

針對核安疑慮，核安會強調，台電須針對老化評估與管理、輻射相關議題查核評估、耐震安全評估等關鍵文件依法提送。審查團隊將本於職責與專業，參照國際標準嚴格把關，確認是否符合法規及安全要求。

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