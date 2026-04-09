核三重啟 邁入實質審查

台灣五大家族之一的鹿港辜家事業體龐大，在金融、石化領域都是首屈一指的存在，但傳承到了第三代，辜家出現「寧靜分家」，辜濂松為首的中信體系主導金融版圖，而辜振甫長子辜啟允的和信體系則掌握傳統產業，目前中信集團主要事業體有中信金、凱基金以及中租控股，和信集團則以台泥、雲朗觀光集團為事業主體。

2026-04-09 00:22