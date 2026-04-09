配合政策扮演物價「消波塊」累計虧損792億元 經部救中油財務三管齊下

中油配合政策扮演物價「消波塊」，累計虧損達792億元。為搶救中油財務，經濟部昨（8）日表示，規劃三大財務改善方案，包含增資3,500億元、爭取3,000億元專案融資、爭取政府預算撥補，即至少6,500億元以上財務挹注，多管齊下協助中油。

經濟部長龔明鑫昨率台電、中油赴立院專題報告台美對等貿易協定擴大採購議題，立委關注焦點圍繞在中東戰事對中油帶來的影響。

中油坦言，中東戰爭爆發後，油氣成本大增，加上配合政府平穩物價政策，持續實施汽柴油專案平穩機制，吸收成本金額不斷攀升。統計2020年以來，累計已吸收6,129億元，負債比率突破92％，財務壓力山大，將採取三方案因應財務困境。

增資部分，規劃四年增資3,500億元，經濟部已於3月16日核請行政院同意2027年挹注1,687億元。中油表示，這筆增資款項包含填補2025年底待填補虧損770億元，以及撥付917億元用於天然氣穩定供應建設方案的非自償性經費；融資部分，初步規劃為3,000億元；至於預算撥補，詳細金額仍待政院核算。其中，包括增資、預算撥補都需要經過立法院同意，才能執行。

美伊傳出將停火兩周進行談判，並有條件開放荷莫茲海峽。中油董事長方振仁指出，目前中油在波斯灣已有一艘裝載完的油輪，載有200萬桶原油，若能在這兩周停火期間順利運出，對國內供應將有相當大的助益。

針對後續油源保衛戰，方振仁表示，中油已積極與沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等供應國洽談替代方案。例如將沙國原油油管轉送至紅海出口，或將阿聯原油經管線運輸至阿曼，再輾轉出海。預計4月中旬起，陸續將有四艘載運量各200萬桶的油輪分月陸續抵台，合計800萬桶原油，後續也正接洽西非、東南亞、澳洲及美國等地區的替代油源。

另外能源問題引發石化產品供應短缺，龔明鑫表示，若中油在波斯灣的油輪能順利進港，庫存量可從5月底提升6月，預期塑膠袋之亂可在一個月內恢復平穩。