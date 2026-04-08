第1季CPI低於原本預估 鄭麗君：政府穩定物價初見效果

行政院副院長鄭麗君8日主持「穩定物價小組」臨時會報時指出，主計總處公布第1季消費者物價指數（CPI）年增率為1.23%，低於原預測數1.38%，顯示政府因應中東衝突民生安定措施初步發揮效益，請各部會持續落實，確保全年CPI年增率控制在2%以內的目標。

為因應中東情勢引發油氣價格攀升，自3月9日起，國內汽柴油價格啟動亞鄰最低價原則及專案平穩機制，由中油吸收國際油價漲幅。布蘭特原油現貨價格最高4月7日曾達每桶132.49美元，相較戰前漲幅達84%，而國內95無鉛汽油4月6日至12日價格相較戰前僅漲約18%。

此外，政府延長關鍵原物料稅負減徵措施、4月民生用天然氣及桶裝瓦斯價格不調整、電價凍漲、公共運輸票價不調整、肥料價格凍漲等各項平穩措施，第1季CPI年增率1.23%，低於原預測1.38%。

石化原料部份，政府協調上游原料擴增產能，確保中游穩定製造，調度下游產品供應無虞，經濟部並推出塑膠袋平價專案，由中油提供5000噸乙烯予台塑生產平價聚乙烯，由合作塑膠製造商專案製造平價塑膠袋。針對缺貨業者，經濟部已建立通報網及專線媒合供料，鄭麗君請經濟部持續強化專案協調媒合調控，全力協助業者進行貨源調度。

鄭麗君也請經濟部擴大盤點石化供應鏈相關產業及產品，主動掌握製造端的原物料供應情形，研議協調供料優先順序，以醫療、民生、農產品包材優先；並了解市場端供貨價量，進行貨源調度及分配，確保供貨無虞。

醫材、藥品供應方面，鄭麗君指出，醫材及藥品攸關社會及民生安全，請衛福部及經濟部務必確保原料優先取得，醫療體系運作不中斷。衛福部與經濟部已啟動跨部會協作機制，針對通報原料取得困難的27家醫材及藥品業者，協請經濟部協調業者優先供應所需原料。

同時，針對72家業者通報原物料成本上升，鄭麗君說，衛福部已估算成本負擔增加金額，規劃透過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」中可支應的200億元健保基金安全準備金，確保醫療體系穩定。

會中農業部重申台肥公司維持肥料價格凍漲；農漁業用油補貼包括農機用油免徵5%營業稅，以及未來若油價超過中油公告牌價基準價格，即啟動漲跌幅差額補貼措施；漁業動力用油部分，持續辦理免徵貨物稅及營業稅，並依中油公司免稅牌價給予14%補貼。

為減緩國際油價上漲對遠洋漁業影響，鄭麗君請農業部研議遠洋漁船相關協助措施並盡速啟動，另請農業部持續掌握沿近海漁業用油成本，除持續現行補助措施外，若漁民購油成本超過2013年高點，亦盡速啟動進一步協助措施，擴大減輕漁民負擔。

為因應瀝青供料波動，行政院公共工程委員會透過「擴大材料監測、落實履約彈性、啟動物價調整機制及強化跨機關協調」等四大面向，全面協助各級機關與廠商因應市場變動，工程會並已於4月2日發布通函，明確規範行政機關在招標、履約及契約管理階段具體作法，包含預算檢核與風險合理分配運用，以強化行政執行之即時性。

鄭副院長請工程會掌握瀝青缺料狀況，協同經濟部啟動跨部會調控機制，穩定材料供應。同時，針對公共工程，考量履約成本不確定性提高，請工程會協助業者管控風險，透過個別項目、中分類及總指數的三層級物價調整機制，彈性處理履約風險。

另為遏止不法抬價行為，跨部會「物價聯合稽查小組」及各地檢署「查緝民生犯罪聯繫平臺」密集展開稽查。近來已二度針對北中南塑膠袋製造商及盤商、夜市、傳統市場攤商等進行現場稽查85家，加計各地檢署訪查，共計稽查、查訪達1376家廠商或攤商。此外，公平會已主動立案瞭解塑膠袋價格及供貨行為，若獲有業者從事聯合行為跡證，即予嚴處。

鄭麗君會中請「物價聯合稽查小組」提高稽查密度及強度，尤其針對近來塑料製品供需失衡疑義，溯源調查，穩定市場秩序，杜絕並遏止囤積、哄抬行為，守護國人消費權益。