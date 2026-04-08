政府穩定物價初見效果 政院：第1季CPI低於原本預估

行政院副院長鄭麗君於8日召開「穩定物價小組」第5次臨時會報表示，主計總處8日最新公布第1季消費者物價指數（CPI）年增率1.23%，低於原預測數1.38%，顯示政府啟動因應中東衝突民生安定相關措施，已初步發揮穩定物價的政策綜效，請各部會持續努力，減緩中東衝突對國內民生經濟的影響。

為因應中東情勢引發油氣價格攀升，自3月9日當周起，國內汽柴油價格啟動亞鄰最低價原則及專案平穩機制，由中油吸收國際油價漲幅。布蘭特原油現貨價格最高4月7日曾達每桶132.49美元，相較戰前漲幅達84%，而國內95無鉛汽油4月6日至4月12日價格相較戰前僅漲約18%，有效降低油價對國內物價的衝擊，加以延長關鍵原物料稅負減徵措施、4月民生用天然氣及桶裝瓦斯價格不調整、電價凍漲、公共運輸票價不調整、肥料價格凍漲等各項平穩措施，第1季CPI年增率1.23%，低於原預測1.38%。鄭副院長請各部會持續落實執行因應中東衝突民生安定七大主軸措施，確保全年CPI年增率控制在2%以內的目標。

乙烯部分，中油四輕4月1日提前運作，4月產量擴增至7.9萬噸，5月可擴大產量至9萬噸，加上台塑化（6505）產量，4月乙烯總產量達16.9萬噸、5月預計可達18萬噸，對照國內需求約11.8萬噸，足供內需使用。聚乙烯部分，台塑（1301）及台聚（1304）同意足量供應國內需求，4月份總產量可達2.75萬噸，國內聚乙烯需求為每月2.2萬噸，亦可供應無虞。

經濟部並推出塑膠袋平價專案，由中油提供5,000噸乙烯予台塑生產平價聚乙烯，由合作塑膠製造商專案製造平價塑膠袋。另針對缺貨業者，經濟部已建立通報網及專線媒合供料，鄭副院長責成經濟部持續強化專案協調媒合調控，全力協助業者進行貨源調度。

鄭麗君請經濟部擴大盤點石化供應鏈相關產業及產品，主動掌握製造端的原物料供應情形，研議協調供料優先順序，以醫療、民生、農產品包材優先；並了解市場端供貨價量，據以進行貨源調度及分配，確保國內供貨無虞。

衛福部已啟動「中東情勢影響藥品醫療器材供應通報專區」，提供醫材及藥品業者主動通報原料取得困難情事，據以協助業者調度媒合。鄭副院長強調，醫材及藥品攸關社會及民生安全，請衛福部及經濟部務必確保原料優先取得，醫療體系運作不中斷。衛福部與經濟部已啟動跨部會協作機制，針對通報原料取得困難之27家醫材及藥品業者，協請經濟部協調業者優先供應所需原料。

同時，針對72家業者通報原物料成本上升，衛福部業已估算成本負擔增加金額，規劃透過《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》中可支應的200億元健保基金安全準備金，確保醫療體系穩定運作。

農業部重申台肥公司（1722）維持肥料價格凍漲；農漁業用油補貼包括農機用油免徵5%營業稅，以及未來若油價超過中油公告牌價基準價格，即啟動漲跌幅差額補貼措施；漁業動力用油部分，持續辦理免徵貨物稅及營業稅，並依中油公司免稅牌價給予14%補貼。

為減緩國際油價上漲對遠洋漁業影響，鄭麗君請農業部研議遠洋漁船相關協助措施並盡速啟動，另請農業部持續掌握沿近海漁業用油成本，除持續現行補助措施外，若漁民購油成本超過102年高點，亦盡速啟動進一步協助措施，擴大減輕漁民負擔。

為因應瀝青供料波動，行政院公共工程委員會透過「擴大材料監測、落實履約彈性、啟動物價調整機制及強化跨機關協調」等四大面向，全面協助各級機關與廠商因應市場變動，工程會並已於4月2日發布通函，明確規範行政機關在招標、履約及契約管理階段之具體作法，包含預算檢核與風險合理分配運用，以強化行政執行之即時性。

鄭麗君請工程會掌握瀝青缺料狀況，協同經濟部啟動跨部會調控機制，穩定材料供應。同時，針對公共工程，考量履約成本不確定性提高，請工程會協助業者管控風險，透過個別項目、中分類及總指數之三層級物價調整機制，彈性處理履約風險。

為遏止不法抬價行為，跨部會「物價聯合稽查小組」及各地檢署「查緝民生犯罪聯繫平台」密集展開稽查。針對中東衝突造成國內塑化產品市場供需波動情事，「物價聯合稽查小組」已分別於3月31日及4月3日針對北中南塑膠袋製造商及盤商、夜市、傳統市場攤商等進行2次現場稽查85家，加計各地檢署訪查，共計稽查、查訪達1,376家廠商或攤商。此外，公平會已主動立案瞭解塑膠袋價格及供貨行為，若獲有業者從事聯合行為跡證，即予嚴處。

鄭麗君請「物價聯合稽查小組」提高稽查密度及強度，尤其針對近來塑料製品供需失衡疑義，溯源調查，穩定市場秩序，杜絕並遏止囤積、哄抬行為，守護國人消費權益。