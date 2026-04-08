漲幅意外和緩…3月CPI年增1.2% 油價漲勢遞延、估4月漲幅明顯擴大

中東戰火延燒，國際油價應聲上漲，外界關注是否推升通膨。不過主計總處今天公布3月消費者物價指數（CPI）漲幅意外和緩，僅1.2%，關鍵是水果年減逾2成，且政府採取穩定物價措施，抑制油料費漲幅，不過「4月漲幅一定明顯擴大」。

2月底美伊開戰，中東戰事延燒，國際油價飆至每桶100美元之上，引發市場對通膨的擔憂。然而，主計總處今天公布的3月CPI年增率僅1.2%，若排除春節因素，創下近5年低點。

國際油價飆漲，3月石油輸出國家組織（OPEC）原油每桶均價衝上116.36美元，年漲57.2%，不過國內物價方面，整體CPI漲幅平穩，油料費甚至年減0.33%。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘說明，3月CPI漲幅未因中東戰事影響而顯著擴大，主要有二因素，一是政府對美伊戰爭引發的能源價格上漲，採取相應穩定物價措施，第二，近期天候穩定，水果供量增加，對比去年上半年水果價格高漲，高基期效應導致水果大跌23.32%，單此項目就影響CPI總指數下跌0.61個百分點。

曹志弘補充，若觀察中油95無鉛汽油價格，去年3月均價為30.77元，今年3月則為30.64元，也就是說，政府因應美伊戰事，採專案平穩機制並擴大貨物稅減徵幅度後，今年3月油料費價格低於去年同期，對CPI影響為減項。

曹志弘接著說明，3月OPEC油價月增逾7成，不過在政府平穩機制運作下，3月CPI油料費僅較2月上漲6.49%，意即國內油料費漲幅僅國際油價漲幅的9%，不只遠比國際油價小、甚至比去年同期低。

儘管3月物價和緩，曹志弘指出，在政府吸收部分漲幅後，3月底中油95無鉛汽油為33.9元，即便4月油價凍漲、維持33.9元，和3月均價相比仍會上漲1成，對CPI影響0.22個百分點。

曹志弘坦言「不要覺得3月這麼低，漲的都在4月反映」，除了油價漲幅遞延反映，其餘國際燃油附加費、國際機票都在4月顯著上漲，影響會很大。

曹志弘並指出，與民生密切相關的外食費，3月月增幅也明顯擴大，必須關注是短期現象，還是受油價上漲波及。

展望4月物價情勢，曹志弘分析，水果的高基期效應還會延續約2個月，抑制CPI漲幅，4月CPI漲幅料將明顯擴大，但還會在2%以下；至於扣除蔬果、能源後的核心CPI，3月已經在1.94%、逼近2%，預料4月油價上漲的遞延效果、間接影響都會在4月反映，推升核心CPI落在2%左右。

另外，觀察3月以美元計價的進口物價指數年漲8.53%，為44個月最大漲幅。曹志弘表示，進口物價上漲的影響會慢慢傳導至國內生產成本，遞延的時間落差約1至2季，影響必須持續關注。

媒體關注，國際能源價格上漲是否帶來輸入型通膨壓力，曹志弘表示，雖然國際能源價格大漲，但農工原料漲跌互見，加上政府祭出強力平穩機制，「影響一定有，但政府盡量控制，目前沒有輸入型通膨現象」。