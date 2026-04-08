連假期間鋒面挹注 水利署：新竹夜間減壓供水縮短2小時

經濟部災害緊急應變小組今天由次長賴建信主持召開第2次工作會議，受惠於清明連假期間鋒面降雨，挹注中部以北水庫，會中決議汛期前仍謹慎因應水情，維持水情燈號，但考量新竹水情稍有緩解，因此縮短自來水夜間減壓措施2小時。

目前台中地區水情燈號為「水情提醒」綠燈，新竹地區為「減壓供水」黃燈。水情燈號依據節水措施強度，共分成4種顏色，綠燈代表水情提醒；黃燈代表減壓供水；橙燈代表減量供水；紅燈代表分區供水或定點供水。

水利署透過新聞稿指出，在本次降雨前，透過跨部會合作節水與各項調度措施，已為穩定水情打下基礎，新竹地區先前因應黃燈水情，已最大化桃園與苗栗的跨區調度，並推動減壓供水、產業自主節水及政府部門減少非必要用水，農業部亦推行頭前溪流域農業系統性節水。

台中地區則是由科學園區及產業園區自主節水、農業部門輪灌、加強灌溉管理等方式節約水量，並啟用抗旱井補充水源，節省水庫出水量。

水利署說明，清明連假期間的鋒面為中部以北水庫帶來顯著助益，新竹寶山及寶二、苗栗永和山與台中鯉魚潭等水庫集水區降雨達300毫米以上，經全力引水蓄存，預估本波降雨對全台水庫挹注約1.9億噸水量。

水利署指出，目前全台主要水庫蓄水率介於2成至9成，其中石門、寶山寶二、鯉魚潭及永和山水庫蓄水率持續上升，明德水庫近9成。考量新竹水情稍有緩解，因此調整縮短自來水夜間減壓措施，時段由原先晚上10時至隔日清晨5時縮短為晚上11時至隔日清晨4時，縮短2小時。

水利署強調，台灣已進入枯水期末段，雖有春雨挹注，但後續梅雨仍具變數，為持續穩健全台供水，將持續落實各項防旱作為，全力達成6月底前「民生用水不進入分區供水、產業生產穩定不受影響」的供水目標，並呼籲社會各界共同珍惜水資源，攜手安度枯水期。