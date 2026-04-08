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台電向麥寮電廠購電4月中完成招標 最快月底發電

中央社／ 台北8日電
中東戰火未歇，為強化能源調度韌性，經濟部責成台電短期調度麥寮電廠1、3號機組。經濟部長龔明鑫今天表示，調度期間約3個月，用煤量絕對不會超過去年。台電董事長曾文生補充，由於購電合約已到期，本案須重新招標。聯合報記者潘俊宏／攝影
中東戰火未歇，為強化能源調度韌性，經濟部責成台電短期調度麥寮電廠1、3號機組。經濟部長龔明鑫今天表示，調度期間約3個月，用煤量絕對不會超過去年。台電董事長曾文生補充，由於購電合約已到期，本案須重新招標。聯合報記者潘俊宏／攝影

中東戰火未歇，為強化能源調度韌性，經濟部責成台電短期調度麥寮電廠1、3號機組。經濟部長龔明鑫今天表示，調度期間約3個月，用煤量絕對不會超過去年。台電董事長曾文生補充，由於購電合約已到期，本案須重新招標。

台電日前表示，中東戰事前景未明，為協助中油增加後續天然氣調度彈性，參考鄰近各國普遍做法，短期增加燃煤發電，台電將於5月起短期洽購麥電機組電力因應，但全年用煤量仍不會超過去年水準。

經濟部長龔明鑫今天赴立法院就「台美關稅協定（ART）中關於『擴大採購及購買』（原油、天然氣、發電設備等）項目評估、規劃及涉及之問題與工作，並就台灣中油股份有限公司之增資案」進行報告，並備質詢。國民黨立委賴士葆、民眾黨立委劉書彬、民進黨立委鍾佳濱等關切燃煤等電力盤點事宜。

針對麥寮電廠短期調度事宜，曾文生表示，本案須重新招標，台電預計4月中完成招標程序，再經一段期間整備，預計4月底才會開始發電。龔明鑫強調，用煤量絕對不會超過去年。龔明鑫會前受訪表示，短期調度期間3個月。

台電說明，民營麥寮電廠1號與3號機目前均有操作許可及電業執照，依法可運轉，且已裝設濕式靜電除塵器等環保改善措施可進一步降低空污排放。台電將與地方政府保持密切溝通，並持續關注國際能源情勢變化，滾動調整應變策略，確保民眾用電需求。

立法院 中油 曾文生 台電 龔明鑫 經濟部

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