富蘭克林坦伯頓CEO Jenny Johnson 獲CNBC評選為Changemakers

富蘭克林坦伯頓（Franklin Templeton）執行長 Jenny Johnson2026年3月獲得CNBC評選為Changemakers，Jenny Johnson 以上市公司CEO、第三代家族企業接班人，以及母親的多重身分，分享對責任、傳承與長期價值的理解─家族傳承不是交棒，而是讓價值與治理穿越世代。

「富不過三代」的全球迷思在多個文化中流傳的說法，描述家族企業常在第三代衰落的現象，例如：美國「三代穿回襯衫袖口（shirtsleeves to shirtsleeves）」；歐洲「木屐到木屐（clogs to clogs）」；亞洲「稻田回到稻田（rice paddies to rice paddies）」。其核心意涵在於：第一代創業、第二代擴張、第三代可能導致衰敗。

然而，家族企業確實有其獨特風險，而多數家庭並未妥善規劃傳承。根據 PwC 2023 年美國家族企業調查，僅34%的家族企業具備正式的接班計畫。哈佛商業評論（HBR）2021 年研究指出，「第三代失敗論」常被過度簡化，其實證基礎有限。

Jenny Johnson 為富蘭克林坦伯頓（Franklin Templeton）第三代領導人，該公司為成立79年的家族資產管理公司，目前管理資產規模約 1.7 兆美元。她同時入選 2026 年 CNBC Changemakers 名單，被視為少數成功帶領家族企業進入第三代的案例之一。

Johnson 在今年3月21日接受CNBC訪問時指出，面臨的挑戰不只來自資產管理產業的快速變化（如主動式 ETF、數位資產與代幣化），也來自於如何維繫家族企業的長期傳承。富蘭克林坦伯頓目前市值約130億美元，同時仍為Johnson家族創立與主導的企業。

●研究與現實：問題不在血緣，而在準備不足

對高資產家庭而言，「財富傳承」從來不只是資產規模的延續，更是價值觀、治理紀律與家族共識能否跨世代被穩健承接的長期工程。Jenny Johnson 談及家族企業能否長久時指出，跨世代成功並非必然，關鍵在於能否以制度與文化去化解「世代差異」與「時間風險」，並提出三項關鍵要素。

第一，制度化治理（Institutionalized Governance）。家族可以擁有企業，但企業必須以專業制度運行。清楚的治理架構、角色邊界與決策紀律，能降低情感與身分對經營與資產決策的干擾，並在市場波動或重大轉折時維持一致性。

第二，正視並管理世代差異（Managing Generational Differences）。每一代人進入家族資產與事業的情境不同：創辦世代從零建立，下一代在擴張中承接責任，而第三代多在成熟環境中成長、興趣與觀點更為多元。若缺乏共同語言與對齊機制，差異容易演變為決策摩擦。能夠長久的家族，往往擅長把差異轉化為互補，讓不同世代在同一個長期目標下協作。

第三，提早且有計畫地進行接班規劃（Deliberate, Early Succession Planning）。接班不是某一刻的權力移交，而是長期、可驗證的培育與安排；越早建立清楚路徑、責任分工與溝通節奏，越能降低「臨時交棒」帶來的風險集中與家族內耗。

因此，家族企業能否跨世代成功，關鍵不在於家族是否延續，而在於治理是否專業、價值是否清楚及接班是否被嚴肅對待。

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