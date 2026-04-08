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政府平抑油價與水果價格平穩助攻 3月CPI僅年增1.2%

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
主計總處8日公布3月消費者物價指數（CPI）年增1.2%，已是連續11個月維持在2%通膨警戒線下，若扣除春節因素，更寫下近五年低點。剔除蔬果及能源後的核心CPI年增率則為1.94%。香港中通社圖片
主計總處8日公布3月消費者物價指數（CPI）年增1.2%，已是連續11個月維持在2%通膨警戒線下，若扣除春節因素，更寫下近五年低點。剔除蔬果及能源後的核心CPI年增率則為1.94%。香港中通社圖片

政府強力平抑油價漲幅，加上水果價格平穩助攻，3月國內物價續呈溫和。主計總處8日公布3月消費者物價指數（CPI）年增1.2%，已是連續11個月維持在2%通膨警戒線下，若扣除春節因素，更寫下近五年低點。剔除蔬果及能源後的核心CPI年增率則為1.94%。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘指出，3月CPI年增率其實與1、2月平均數值相當，雖然美伊情勢導致國際能源價格走揚，但3月相較2月，除了原有的亞洲鄰近國家最低價機制，政府貨物稅減徵也擴大到法定上限，更新增專案平穩機制大幅吸收約75％的漲幅，再加上水果基數高、供給穩定，因而物價持續維持平穩。

由於目前中東衝突延燒，油價持續在高點徘徊，但本月CPI油料費年增率竟不升反降，跌幅0.33%。曹志弘表示，過去烏俄戰爭時，當時國際油價月增兩成，平穩機制反應了約四分之一的漲幅；而此次國際油價漲幅月增七成以上，國內油價也僅反應不到一成的漲幅。他以95無鉛汽油為例，2026年3月平均價格30.66元，還低於去年同期的30.77元，顯示大部分漲幅已由政府與國營事業吸收，顯見台灣穩定物價措施有效減緩通膨衝擊。

本月七大類指數中多半呈現上揚，僅食物類年跌0.22%，其中水果年跌23.32%。曹志弘解釋，水果因供給量高，價格穩定，加上2025年基數高，讓2026年水果價格下跌，若扣除水果的影響，本月總體CPI年增率應該會提升到1.8%。

展望4月，曹志弘預估CPI漲幅將明顯大於3月，但仍有望守在2%以內。曹志弘認為，主因是油價平穩相關機制雖能緩衝，但仍有約一成的漲幅會遞延反映至4月，預計會推升4月CPI年增率0.22個百分點。此外，4月起國籍航空調整燃油附加費，相關機票價格的調漲也預計會在4月浮現。所幸上半年水果價格預期持續年減，可抵銷部分通膨力道。至於4月的核心CPI，預估會在2%左右。

國際原物料部分，3月進口物價指數以新台幣計價年增4.83%，寫下38個月以來最大漲幅；以美元計價年增8.53％，寫下44個月以來新高，出口物價以美元計價更是年增12.7%，是49個月以來最大漲幅。曹志弘表示，出口物價強勁成長，主因記憶體、電腦伺服器需求熱絡，以及柴油等礦產品價格上漲所致。

曹志弘強調，雖然進口價格上漲會增加廠商生產投入的成本，進而影響物價，但通常有一到兩季的遞延傳導。而目前國內天然氣、電價及油價漲幅等多由政府凍漲或吸收，且農工原物料漲跌互見，因此尚未見「輸入性通膨」現象，後續仍需持續關注國際油價波動對生產成本的長遠影響。

油價 主計總處 CPI

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