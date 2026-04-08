台灣有輸入性通膨嗎？主計總處：目前沒有 但要關注這件事

主計總處今天發布3月消費者物價指數(CPI)年增率大降至1.20%，不過，主計總處綜合統計處專門委員曹志弘表示，國際航線燃油附加費大漲，加上進口物價指數年增率創38個月最大漲幅，對物價影響會遞延到四月出現。面對國內是否出現輸入性通膨？曹志弘強調，國際能源價格大漲，但農工原物料價格漲跌互見，加上油價及電價都有凍漲機制，目前無輸入性通膨現象，惟須密切觀察進口物價指數上漲遞延效果。

曹志弘表示，輸入性通膨主要指國際能源價格及國際原物料影響廠商生產成本，並遞延到最終商品上漲；目前三月國際能源價格大幅上漲，農工原物料價格漲跌互見，但以美元計價的進口物價指數上漲8.53%，創44個月最高漲幅。

他說，國際油價部分政府有平穩機制，雖有影響，但會盡量控制；天然氣漲幅雖大，但主要用在發電，經濟部電價審議委員會已凍漲四月電價。在油價及天然氣都被控制情況下，目前並無輸入性通膨現象，但後續要觀察進口物價指數影響進口品價格，並遞延到國內商品效果。

媒體追問是否會有輸入性通膨壓力？曹志弘仍說，要再觀察。