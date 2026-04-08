政府吸收油價漲幅！3月CPI年增率反大降至1.2% 但4月會明顯擴大

主計總處今天發布3月消費者物價指數(CPI)年增率1.20%，較上月續降0.51百分點。若扣除今年1月因去年春節高基期CPI年增率不到1%，3月CPI年增率1.20%是近五年新低。主計總處表示，3月CPI年增率大降，主要是水果去年高基數，導致三月水果年跌23.32%，加上油料費政府專案平穩機制吸收七成五，油料費反而年跌0.33%。

不過，主計總處官員表示，由於國際航線燃油附加費大漲，加上以美元計價進口物價指數年增率8.53%，創44個月最大漲幅，對物價影響會遞延到四月出現，四月CPI會明顯擴大，但除非天候不佳，造成水果大漲，否則仍會低於2%。

三月房租年增率1.86%，連續兩個月降到2%以下，外食費因陸續有業者漲價，外食年增率升至2.92%。燃氣、電費分別漲7.51%、5.78%，燃電費用成本上升也成為物價上升主因之一。

主計總處調查，3月CPI較上年同月漲1.20％，主因外食費續有部分業者調漲售價，肉類價格仍居高檔，加上房租、家庭管理費用、電費、燃氣，與機票等運輸費、交通工具零件及維修費，以及電腦等價格調升，惟蔬果、汽機車等交通工具及通訊設備等價格下跌，抵銷部分漲幅；若扣除蔬菜水果及能源，核心CPI年增1.94％。

七大類變動影響較大者，以雜項類年漲3.20％最高，其中主要是國際金價續處高檔，金飾及珠寶等個人隨身用品上漲 16.34％，加上理容服務費上漲2.18％所致。

居住類年漲2.02％，其中房租漲幅1.86％，雖較以往2%以上略低，但漲勢也不低，加上燃氣、電費及家庭管理費用各漲7.51％、5.78％及 4.78％所致。

至於食物類則罕見呈現下跌0.22％，主因天候穩定，水果供量增加，且上年同月基數較高，價格下跌23.32％，惟蛋類、肉類、水產品及外食費分別上漲 5.57％、4.08％、3.08％及2.92％，抵銷部分跌幅。

主計總處指出，3月各項物價中，漲勢明顯者包括金飾及珠寶年漲41.10％、桶裝瓦斯漲10.59％、火車票漲9.22％、國內旅遊團費漲 8.45％、豬肉漲6.23％，另診所掛號費漲5.20％、住宅管理費漲5.06％、汽車保養及修理漲 4.98％。