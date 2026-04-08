快訊

不斷更新／四局上徐若熙再對決林安可 被擊出一壘安打未失分

市場振奮！美伊點頭同意停火 BBC揪3問題未解：須保持謹慎

直播／中石化17：30舉行重大訊息說明會 總座將說明董事會決議

聽新聞
0:00 / 0:00

政府吸收油價漲幅！3月CPI年增率反大降至1.2% 但4月會明顯擴大

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
近期蔬果價格平穩，CPI年增率也逐漸趨緩。圖／本報資料照片
近期蔬果價格平穩，CPI年增率也逐漸趨緩。圖／本報資料照片

主計總處今天發布3月消費者物價指數(CPI)年增率1.20%，較上月續降0.51百分點。若扣除今年1月因去年春節高基期CPI年增率不到1%，3月CPI年增率1.20%是近五年新低。主計總處表示，3月CPI年增率大降，主要是水果去年高基數，導致三月水果年跌23.32%，加上油料費政府專案平穩機制吸收七成五，油料費反而年跌0.33%。

不過，主計總處官員表示，由於國際航線燃油附加費大漲，加上以美元計價進口物價指數年增率8.53%，創44個月最大漲幅，對物價影響會遞延到四月出現，四月CPI會明顯擴大，但除非天候不佳，造成水果大漲，否則仍會低於2%。

三月房租年增率1.86%，連續兩個月降到2%以下，外食費因陸續有業者漲價，外食年增率升至2.92%。燃氣、電費分別漲7.51%、5.78%，燃電費用成本上升也成為物價上升主因之一。

主計總處調查，3月CPI較上年同月漲1.20％，主因外食費續有部分業者調漲售價，肉類價格仍居高檔，加上房租、家庭管理費用、電費、燃氣，與機票等運輸費、交通工具零件及維修費，以及電腦等價格調升，惟蔬果、汽機車等交通工具及通訊設備等價格下跌，抵銷部分漲幅；若扣除蔬菜水果及能源，核心CPI年增1.94％。

七大類變動影響較大者，以雜項類年漲3.20％最高，其中主要是國際金價續處高檔，金飾及珠寶等個人隨身用品上漲 16.34％，加上理容服務費上漲2.18％所致。

居住類年漲2.02％，其中房租漲幅1.86％，雖較以往2%以上略低，但漲勢也不低，加上燃氣、電費及家庭管理費用各漲7.51％、5.78％及 4.78％所致。

至於食物類則罕見呈現下跌0.22％，主因天候穩定，水果供量增加，且上年同月基數較高，價格下跌23.32％，惟蛋類、肉類、水產品及外食費分別上漲 5.57％、4.08％、3.08％及2.92％，抵銷部分跌幅。

主計總處指出，3月各項物價中，漲勢明顯者包括金飾及珠寶年漲41.10％、桶裝瓦斯漲10.59％、火車票漲9.22％、國內旅遊團費漲 8.45％、豬肉漲6.23％，另診所掛號費漲5.20％、住宅管理費漲5.06％、汽車保養及修理漲 4.98％。

主計總處

延伸閱讀

美伊戰爭打不停…油價飆漲、Fed恐延後降息 各國經濟民生影響一次看

通膨衝擊荷包 6大領域漲價潮來了

油氣雙漲…通膨達2%警戒線 專家：很快看到

國籍航空4月7日起 漲燃油附加費

相關新聞

戰情衝擊油源…衝突後未有油輪從中東抵台 中油：800萬桶原油這時陸續運來

中東戰火延燒導致荷莫茲海峽航線受阻，國內原油供應壓力劇增，經濟部與中油8日於立法院表示，除了啟動替代航路避開危險海域，更預計4月中旬起將有4艘油輪、共計800萬桶原油陸續運抵台灣，可望緩解國內用油與石化原料缺口。

辜仲諒砸百億成台泥最大股東 雙贏布局背後有盤算？

4月8日上午，台泥的一紙公告震驚金融市場。台泥收到中信金大股東辜仲諒的個人持股變動申報，根據公告內容，辜仲諒自2025年12月29日起至今年3月底止，透過公開市場買進取得台泥40萬6167張股份，目前持股比率已達5.26%，為台泥最大股東。合計自有資金81.56億元及貸款20.1億元，辜仲諒斥資逾百億買進超過5.26%的台泥股份，在市場投下震撼彈，外界好奇：小辜如此大手筆布局的背後盤算是什麼？

政府吸收油價漲幅！3月CPI年增率反大降至1.2% 但4月會明顯擴大

主計總處今天發布3月消費者物價指數(CPI)年增率1.20%，較上月續降0.51百分點。若扣除今年1月因去年春節高基期CPI年增率不到1%，3月CPI年增率1.20%是近五年新低。主計總處表示，3月CPI年增率大降，主要是水果去年高基數...

嫌台灣4G、5G太普及 星鏈不想來台灣？立委：數發部應該考慮法規鬆綁

台灣對外聯絡以海纜為主，但除了海纜之外，低軌衛星建置也相當重要。立委今日質詢時提出，馬斯克旗下星鏈（Starlink）過去礙於台灣法規嚴謹，因而未在台灣落地，反而去了鄰近的日本、南韓。數發部長林宜敬指出，星鏈認為，台灣4G、5G普及率太高、市場也很小，所以他們對於落地台灣並不是很積極，但數發部仍會持續跟星鏈溝通，看未來能否有共同合作的地方。

核三換照邁入實質審查 核安會：4月下旬恆春辦說明會

備受關注的核電廠延役規劃又有重大進度。核安會8日表示，已完成台電公司提出的核三廠運轉執照換照申請案及再運轉計畫相關文件等程序審查，確認送審文件符合申請要件，正式啟動實質審查作業。

美伊戰火影響…中油累計吸收6,129億 擬增資、融資共計6,500億救財務

國營事業財務拉警報。中油8日赴立法院經濟委員會進行專案報告時坦言，受國際戰事導致油氣成本大增，加上配合政府平穩物價政策，累計未足額調整的吸收金額高達6,129億元，負債比率已突破92％，財務壓力已達臨界點；為此，擬具三大財務改善方案，包含推動3,500億元增資計畫、爭取3,000億元專案融資，並同步爭取政府預算撥補，期盼透過多管齊下的資金調度，填補政策性虧損缺口。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。