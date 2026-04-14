富邦65周年／以「陪伴」定義價值！富邦在喧囂時代，用溫暖與熱情成就共好

富邦旗下富邦育樂與五大基金會，打造跨教育、藝術、體育與社會關懷的「全人公益平台」。 圖／Shutterstock

數位科技與資訊洪流下，世界步調急促、聲音喧囂，面對新變化，富邦堅持以「傾聽」和「陪伴」化為長期承諾，透過旗下富邦育樂與五大基金會，打造跨教育、藝術、體育與社會關懷的「全人公益平台」。

在富邦，陪伴不只是口號，而是一條貫穿生命週期的承諾。從兒童與青少年的文教啟蒙，到成年人在藝術與運動中尋找休閒與美感，再到社會弱勢與長者的關懷，富邦以「陪伴」建構起完整的關懷系統。讓理解成為改變的起點，讓溫暖與熱情在變動的世界中，成就一切可能。

文教陪伴：在資訊洪流中，陪孩子尋找真實的光

面對資訊如浪、影像如潮的時代，兒少的成長已不只是年齡的推移，更是一場學習在資訊洪流中辨識方向的歷程。富邦文教基金會長年深耕兒童與青少年教育，始終相信真正的陪伴不是替孩子指路，而是引導他們找到內在熱情與價值，在複雜世界中站穩自己。

富邦文教基金會執行董事陳藹玲指出，媒體素養是21世紀公民的關鍵能力，在被媒體建構的世界裡，學會「尋找真實」尤為重要。基金會期盼透過長期的媒體素養與青少年教育行動，引導年輕世代在理解資訊的同時也理解他人，培養同理與思辨，讓價值觀在成長中逐步成形，成為能為自己、也為社會負責的公民。

富邦文教基金會推出原創兒少內容計畫《虎姑婆和他的朋友》，鼓勵表達、傾聽與對話。 圖／富邦文教基金會提供

回顧2025年，基金會持續以「兒少培力」與「媒體教育」為核心，透過《青少年發聲計畫》陪伴年輕世代以影像與觀點參與世界，影響數千名青少年。

並將成立20年的《青少年發聲網Youngvoice.tw》轉型為教育資源平台，建構開放式資料庫，擴大教育影響力。基金會以創新形式深化家庭參與，從沉浸式遊戲場、momo mini親子電影院到實體與線上理財課程，持續回應時代風險與社會需求，為台灣孩子打造更具韌性與責任感的成長環境。

藝術美學：從無牆到有牆，讓藝術成為生命與城市的救贖

在步調快速的城市中，藝術是否仍能為人們保留一處慢下來的空間？富邦美術館讓藝術不只被觀看，更化為一種公共價值，靜靜滲入生活、滋養城市。

富邦美術館館長翁美慧指出，藝術在她生命中長年扮演近乎救贖與精神支柱的角色，這份深刻體驗也形塑了美術館的核心理念。她認為，藝術不應被高牆限制，而應從「無牆」的公共空間延伸至「有牆」的展覽場域，走進城市脈動、融入人們的日常。

富邦美術館董事長蔡明興(左)與館長翁美慧(右)，共同開箱莫內經典之作《睡蓮》，為「印象派」展覽揭開序幕。 圖／富邦人壽美術館基金會提供

富邦人壽美術館基金會長期支持美術館的專業運作與國際發展，透過「策展、典藏與教育」三管齊下，打造一座可親近、可理解、可參與的文化場域，使不同世代的觀眾都能找到進入藝術的入口。

自2024年開館以來，富邦美術館積極連結國際，陸續推出羅丹、梵谷、新宮晉、路易絲・布爾喬亞等重要展覽，並與法國瑪格基金會合作《步入永恆》，以及《富邦典藏展—共鳴》，在穩健策展節奏中累積國際信任，形塑城市文化能量。

「路易絲・布爾喬亞」展覽開幕，森美術館與伊斯頓基金會等合作館所代表，與富邦美術館館長翁美慧，在代表作品《蹲伏的蜘蛛》前合影，展現國際策展合作成果。 圖／富邦人壽美術館基金會提供

在教育實踐上，美術館扮演「教育不是附屬，而是策展的一部分」，透過導覽、講座、跨齡工作坊、校園合作與數位內容，讓展覽轉化為可被帶走、可持續深化的知識體驗。

育樂陪伴：以「球迷優先」的溫度，讓運動走進每一天

當運動不只是賽事輸贏，而成為日常生活的一部分，球場便成了城市情感交會的所在。作為富邦集團唯一以運動為核心的子公司，富邦育樂長年深耕台灣運動產業，旗下擁有富邦勇士職業籃球隊與富邦悍將職業棒球隊兩支最高層級職業隊伍，以實際行動支持體育發展，讓運動精神融入城市生活。

富邦勇士自2014年納入富邦體系後，以高度職業化經營持續刷新台灣職籃標準，曾奪下隊史首冠並完成三連霸，主場進場人數長年居聯盟之冠，展現球迷穩定而深厚的支持；2026年，傳奇球星林志傑卸下球衣引退，更感動無數球迷，成為台灣籃壇的重要篇章。

臺北富邦勇士籃球隊傳奇球星林志傑，於2025-26賽季結束後高掛球鞋退役，劃下傳奇生涯的句點。 圖／富邦育樂提供

在棒球場上，富邦悍將持續升級新莊棒球場軟硬體，於2025年完成全面改造，打造兼具專業與娛樂體驗的觀賽環境，並透過多元主題活動與跨界合作，成功吸引更多族群走進球場。成果也反映在數據上，2025年主場觀眾人數突破60萬，場均首度破萬，成長率高居聯盟之冠，打造球迷心中的「最頂主場」。

李珠珢加盟Fubon Angels，成為中職最熱門話題。 圖／富邦育樂提供

富邦育樂總經理陳昭如表示，富邦育樂的經營哲學只有四個字：「球迷優先」。只要資源可行，就會盡力回應球迷期待，因為球迷與球隊共榮的緊密關係，正是富邦支持體育的初衷。她期盼球迷走進球場，不只是看一場比賽，而是回到一個屬於自己的地方。

慈善陪伴：建構社會安全網，推動高齡社會的共好未來

除了以藝術與運動回應時代，富邦也長期關懷身處社會縫隙的人們。對富邦而言，公益並非偶發的善意，而是一條需要耐心鋪展的長路。富邦慈善基金會與台北富邦銀行基金會持續投入，秉持「雪中送炭」的信念，在容易被忽略的角落築起溫柔而堅實的支持網絡。

成立於1988年的富邦慈善基金會，是集團公益的起點，三十多年來扶助偏鄉弱勢學生就學，並適時提供急難救助與社會關懷。「用愛心做朋友」計畫累積募款逾23.5億元，扶助超過391萬人次偏鄉學童安心就學，並透過陪伴與運動培力支持孩子成長；「食力相挺」與「認一個希望，暖一個未來」則守護孩童基本健康與生活所需，讓被忽略的需求被看見。

在急難救助上，基金會推動微型保險並於重大災害時即時投入資源，結合醫療補助與多項社福合作，累計逾71萬人次受惠。社會公益面向亦透過「紅利積點換愛心」與「富邦公益大使計畫」，支持並贊助社福單位推動公益服務，並與食物銀行合作，落實惜食與物資循環。

富邦慈善基金會鄭基男董事(左二)與貴賓們一起送禮到個案家中。 圖／富邦慈善基金會提供

面對高齡化社會，北富銀基金會持續關懷長者與身心障礙者，從「富邦甲子盃」運動賽事、戶外活動到音樂陪伴與照顧者喘息計畫，支持長者身心健康與生活尊嚴。「富邦身心障礙才藝獎」舉辦十二屆以來已讓無數才華被看見，並將於未來持續擴大行動，讓善意與希望在社會中長久流動。

「富邦甲子盃」圍棋比賽，超過120名跨世代選手參與，實現活躍健康、人際共融目標。 圖／北富銀基金會提供

奔向65，成就下一個世代的無限可能

如同陳藹玲執行董事所言：「生命是一條無止盡的河流，會以不同形式持續奔流向前。」富邦也循著這條時間之河，從金融事業出發，承載跨越65載的承諾，從偏鄉孩子到銀髮長者，從急難時刻到日常陪伴，讓影響力緩緩流入社會的每一個角落。

面對變動加速、前景未明的時代，富邦選擇以創新回應挑戰，以穩健而長久的行動承擔責任。未來，富邦仍將以溫暖的陪伴為岸，以熱情的力量為流，與社會並肩前行，在歲月流轉之中，續寫共好的精彩篇章。

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