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富邦65周年／以「行動」回應改變！富邦在永續時代，用實踐擴大環境影響力

文／ 黎允之

富邦產險開發颱風風力危害評估系統，協助企業客戶提前規劃風災應變對策，獲經濟部智慧財產局新型專利之肯定。 圖／富邦產險提供
富邦產險開發颱風風力危害評估系統，協助企業客戶提前規劃風災應變對策，獲經濟部智慧財產局新型專利之肯定。 圖／富邦產險提供

氣候變遷已成日常挑戰，從極端天氣到能源轉型，每一步改變都影響產業與社會。富邦主動迎向挑戰，以「Run for Green®」作為核心策略，並以RE100與科學基礎減碳目標為指引，結合旗下各子公司以不同角色，共同串起減碳與轉型的關鍵力量，攜手企業與社會，落實環境永續行動。

2025年，富邦綠色金融實績數已突破新台幣2.7兆元；今年更調升2030年綠色金融目標，由新台幣2.9兆元提高至3.2兆元。

永續不是成本，而是企業長期競爭力的關鍵投資

富邦金控總經理韓蔚廷指出，外界常將永續視為成本負擔，但實際上永續與財務績效並不對立。對金融機構而言，真正的風險來自忽視趨勢與潛在危機；若未管理碳排、忽略員工與社會需求、缺乏資訊透明，未來反而可能承擔更高的投融資成本、人才流失與聲譽風險。因此，富邦持續透過永續投融資、永續保險、風險管理與普惠金融，陪伴產業推動轉型。

實際證明，永續不僅未拖累表現，富邦在年年上修綠色金融目標下，仍連續17年蟬聯台灣金控業每股盈餘獲利王。韓蔚廷強調，永續是為未來預先投資，提升企業韌性與長期競爭力。除了內部減碳外，富邦也攜手客戶與供應鏈，訂定2030年退出燃料煤、2040年退出非典型油氣產業，並加入PCAF建立碳盤查框架，透過議合與工作坊協助企業補強減碳能力，讓永續成為共同前行的力量。

富邦金控與子公司致力於攜手企業客戶與供應商進行低碳轉型，2025年舉辦「永續經濟活動認定參考指引議合工作坊」，邀請石化、半導體、紡織、運輸、廢棄物處理等產業之企業夥伴共同參與。 圖／富邦金控提供
富邦金控與子公司致力於攜手企業客戶與供應商進行低碳轉型，2025年舉辦「永續經濟活動認定參考指引議合工作坊」，邀請石化、半導體、紡織、運輸、廢棄物處理等產業之企業夥伴共同參與。 圖／富邦金控提供

以金融驅動低碳轉型，北富銀讓永續落實於產業與生活

金融業自身營運碳排量雖低，卻在永續轉型中握有關鍵影響力，因資金流向不僅決定產業發展方向，更能成為企業低碳轉型的重要推手。富邦各子公司運用融資、投資、承銷與保險專業，發揮不同角色的資金影響力，共同擴大環境永續成效。

台北富邦銀行總經理郭倍廷指出，北富銀長期以資金與多元金融工具為核心，協助企業將永續目標落實為可行方案。自2018年起，北富銀支持建置超過7.5GW裝置容量的發電設施，每年協助台灣產出約204億度綠電，離岸風電授信主辦件數持續位居台資銀行之冠，為能源轉型提供穩定後盾。

投入資金之餘，北富銀持續擴充永續金融工具箱，2022年，成為國內首家承作第三方認證綠色貸款聯貸、社會責任貸款聯貸與永續績效連結貸款的台資銀行，並推出全台首件永續供應鏈金融合作案；2024年再推出綠電交易信託與中小企業綠電團購等創新服務，協助不同規模企業跨越淨零門檻，同時建置國內首套民營銀行氣候風險管理系統，將永續納入日常營運決策。

台北富邦銀行於2024年協助臺北市政府發行新臺幣25億元永續發展債券，創國內政府機關發行永續債首例。 圖／台北富邦銀行提供
台北富邦銀行於2024年協助臺北市政府發行新臺幣25億元永續發展債券，創國內政府機關發行永續債首例。 圖／台北富邦銀行提供

截至2025年底，北富銀綠色投融資金額達6485億元，年成長11%，並連續四年獲《Euromoney》台灣最佳ESG銀行肯定。除環境面向外，北富銀透過永續主題講座偕同產官學專家，協助客戶累積ESG相關知識，加速企業邁向低碳永續。

台北富邦銀行舉辦永續主題講座，聚焦國際法規趨勢、永續金融政策及產業實務，吸引北富銀董事、同仁及企業夥伴踴躍參與。 圖／台北富邦銀行提供
台北富邦銀行舉辦永續主題講座，聚焦國際法規趨勢、永續金融政策及產業實務，吸引北富銀董事、同仁及企業夥伴踴躍參與。 圖／台北富邦銀行提供

從資金配置到議合行動，富邦人壽打造保險業的永續影響力

保險業同樣是長期資金的重要掌舵者，肩負守護環境與社會未來的使命。富邦人壽總經理陳世岳表示，富邦人壽在資金運用上，持續布局綠色債券、綠能科技等低碳領域，並訂定2030年綠色金融投資目標。截至2025年底，相關投資金額已突破1.99兆元，較2024年成長10%。同時，所投資的富邦能源子公司完成併網上線，實際為能源轉型注入動能。

除了投資，更積極陪伴企業轉型。富邦人壽攜手金控舉辦「永續經濟活動認定參考指引議合工作坊」，協助被投資企業理解轉型指引，並透過以「淨零轉型」為主軸的議合機制，關注企業碳排管理、SBT減碳目標與執行情況。

呼應金管會綠色金融行動方案3.0，富邦人壽自2021年起連續舉辦「ESG環境永續暨綠色採購供應商交流大會」，協助中小企業強化減碳與永續能力，並以實際採購支持社會創新與綠色供應鏈，攜手迎向2050淨零的共同未來。

富邦人壽辦理「ESG環境永續暨綠色採購供應商交流大會」，陳世岳總經理到場致詞，希望幫助中小型供應商夥伴提升永續意識。 圖／富邦人壽提供
富邦人壽辦理「ESG環境永續暨綠色採購供應商交流大會」，陳世岳總經理到場致詞，希望幫助中小型供應商夥伴提升永續意識。 圖／富邦人壽提供

串聯企業與投資人，富邦證券讓永續價值在資本市場真正發亮

富邦證券也運用金融專業，積極引導資金流向低碳經濟，2025年綠色債券承銷參與率高達79%，環境永續案件占比74%，並連續四年入選證交所「盡職治理資訊揭露較佳名單」。

富邦證券不只對外推動永續，內部營運也持續落實永續作為，包括於2025年取得ISO 22301營運持續管理國際認證，更透過綠電採購、太陽能板建置與落實節水、節電及廢棄物減量等措施累計減碳超過7700噸，穩健朝2050淨零目標前進。這份長期投入，讓富邦證券2025年榮獲行政院國家永續發展獎最高榮譽；金管會永續金融評鑑前 25%；金管會永續金融評鑑前25%、連續兩屆獲證基會「金彝獎—傑出ESG永續獎」；並連續兩年獲「財訊金融獎」之「永續金融獎—非金控類金質獎」等代表性獎項。

富邦證券董事長程明乾指出，富邦證券將ESG指標納入投資與承銷決策，協助企業發行綠色債券、籌措永續資金；同時，官網也設置ESG商品專區，九成以上商品符合ESG評級，讓投資人更容易把資金投向對環境與社會有正向影響的標的。透過串聯企業、投資人與市場，富邦證券讓金融真正成為推動永續的力量。

富邦證券積極落實企業永續，號召百名志工前進台南七股將軍鹽灘濕地，展開水鳥護生行動。 圖／富邦證券提供
富邦證券積極落實企業永續，號召百名志工前進台南七股將軍鹽灘濕地，展開水鳥護生行動。 圖／富邦證券提供

風險工程領航，富邦產險為綠能、防災把關

富邦產險從風險管理專業出發，透過商品與服務設計，引導市場行為，支持永續發展。富邦產險總經理賴榮崇說，面對氣候變遷與轉型壓力，富邦產險在再生能源領域，提供太陽能、風力發電等綠能保險，並成為台灣首家取得全球風力組織（GWO）安全訓練證照的保險公司，可實地進入海上風電案場查勘，協助降低建置與營運風險，提升投資信心，加速能源轉型。

在低碳運輸方面，持續推出電動車與微型電動二輪車保險，降低民眾與企業採用低碳運具的門檻；同時透過地震、颱風與洪水等天然災害保險，協助社會分散極端氣候帶來的衝擊，提升整體韌性。

此外，富邦產險深耕損害防阻超過30年，並成立國內陣容最龐大的損害防阻團隊，擁有國內極具競爭力的風險工程技術服務，結合國際規範、數位科技，開發「颱風風力危害評估系統」及「太陽能板異常智能辨識系統」等多項獲得專利之系統，可協助企業提前識別風險、強化防災決策。富邦產險不只提供保障，更陪伴產業在變局中，穩健走向永續未來。

富邦產險開發「太陽能板異常智能辨識系統」，可即時發現潛在風險與效能問題，提醒太陽光電業者颱風前後加強檢修。 圖／富邦產險提供
富邦產險開發「太陽能板異常智能辨識系統」，可即時發現潛在風險與效能問題，提醒太陽光電業者颱風前後加強檢修。 圖／富邦產險提供

65年來，富邦始終與台灣同行，將環境責任視為企業治理的核心。銀行以綠色融資引導資金流向低碳產業、證券在資本市場放大永續投資影響力、保險運用長期資金支持能源轉型與企業淨零，到產險透過氣候風險評估、保險設計與風險管理機制，協助企業因應極端氣候挑戰

富邦各子公司以不同角色，共同串起減碳與轉型的關鍵力量。透過與企業、供應鏈及社會的深度協作，富邦讓環境永續不只是承諾，而是可被衡量、持續推進的行動軌跡，陪伴台灣一步步走向低碳、韌性且具包容力的永續未來。

了解更多：【富邦65周年】前進65+ 遇見新未來

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