富邦65周年／以「科技」定義金融！富邦在AI時代，讓未來觸手可及

台北富邦行動銀行Fubon+，整合銀行、保險、證券等集團往來資訊等功能，打造一站式智慧金融平台。 圖／台北富邦銀行提供

AI、雲端、數位轉型與金融科技已是現在進行式早已滲入生活的每一刻。從資料查詢到交易完成，科技正悄悄改變我們與金融的互動方式。富邦選擇傾聽大眾的需求，將科技轉化為貼近日常的工具，打造人人都能自在使用的智慧金融體驗，讓金融服務成為生活中自然、安心的存在。

富邦朝「全員AI」前進 優化服務效率和客戶體驗

根據金管會調查，約有47%的金融機構表示，未來將導入或擴大AI應用。面對這股浪潮，富邦金控早已提前布局，2024年成立「生成式AI應用推動團隊」，集結富邦人壽、台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券、富邦投信與保代等六家子公司，目前已有近20項專案同步推進，應用場景涵蓋員工助手、虛擬助理與流程輔助，讓AI實際走進工作現場，朝「全員AI」的目標加速前進。

其中，「知識檢索助手」是具代表性的應用案例。該系統提供各子公司單位透過NLP語意搜尋，協助同仁在單一平台快速查找子公司的內部規範、商品條款與行銷文件等所需資訊。這項系統去年度導入圖片解析與生成式AI功能，不僅即時摘要重點、跨文件比對內容，還可自動整理成表格，大幅提升資訊處理效率。目前這項工具已逐步延伸至作業與客服與前線等單位，讓服務更即時，也更貼近客戶需求。

在人才與文化面，當外界仍在討論「AI是否取代人力」，富邦自2024年起率金融業之先舉辦「員工黑客松競賽」，鼓勵非IT背景同仁參與，讓想法能真正落地。近兩年三場競賽，吸引金控與六家子公司超過百組團隊提案，成功開發23項 AI 應用場景，培養金融業的AI新世代人才。富邦金控總經理韓蔚廷指出，黑客松的核心價值不只是寫程式，而是讓同仁學會「問對問題」，以科技提升效率、優化品質，最終回到更好的客戶體驗。

富邦金控攜手微軟，2025年領先推動全台金融業首場AI代理人員工競賽「Copilot Studio黑客松」，吸引同仁組成21支隊伍參賽。 圖／富邦金控提供

Fubon+以AI讀懂需求，讓服務在對的時間精準出現

站在金融服務的第一線，台北富邦銀行2024年底推出行動銀行Fubon+ APP，整合銀行、保險、證券等集團服務，打造一站式智慧金融平台，讓過去分散於不同系統、不同帳號的金融資訊一次到位。Fubon+不僅是整合平台，更進一步扮演個人化智慧金融助理，透過跨平台整合與嚴謹的資安機制，提供直覺、安全且便利的數位體驗。

面對客戶最在意的使用痛點，Fubon+以「用戶為中心」進行設計，導入樂齡服務、深色模式、英文介面與無障礙模式，照顧不同年齡與使用習慣的族群，同時建置帳戶安全中心，搭配雙重驗證登入與 FIDO2.0 Passkey，全面強化防詐與用卡風險控管。

在使用體驗上，Fubon+打造個人化理財首頁，並依使用行為精準串聯所需服務，例如整合旅遊換匯、旅平險與刷卡優惠，支援銀行與證券帳戶的無縫開戶與綁定，讓金融服務從零散工具升級為完整的一站式平台。同時，透過串流架構與即時行為分析，可依情境即時推送智能訊息，在關鍵時點主動提供適切服務，創造更貼近客戶需求的互動體驗。

台北富邦銀行於2024年底推出全新行動銀行「Fubon+」，至2026年初註冊用戶數高達500萬人。 圖／台北富邦銀行提供

富邦站在金融第一線，積極推動數位升級，為大眾提供更貼近生活的金融服務體驗。 圖／台北富邦銀行提供

台北富邦銀行總經理郭倍廷指出，面對資訊量龐大的數位金融環境，關鍵不在功能多寡，而是能否在正確時間，提供客戶真正需要的協助。透過AI模型分析使用行為，系統可即時提醒異常刷卡、主動提出帳單分期建議，並在合適情境下推送相關服務。至今，Fubon+智能訊息每月創造802萬次曝光、超過19萬次互動，證明當科技真正理解人性，金融服務便能更精準，也更有溫度。

從「事後處理」到「隨行守護」，AI把保險放進生活裡

除了金融服務升級，保險也能變得更聰明、貼近生活。富邦人壽以「以人為核心、科技為助力」作為數位轉型主軸，全面升級投保、核保與客服流程，讓保險服務回應真實使用情境。富邦人壽總經理陳世岳指出，透過AI技術導入，富邦人壽不僅提升效率，更讓第一線同仁與客戶感受到實質改變。

在投保與核保環節，「AI職業代碼推薦系統」自2023年上線以來，已協助處理超過120萬件保單，大幅減輕人工作業負擔，成為銷售人員的重要輔助工具；「核保智能助理」則運用生成式AI自動整理與摘要病歷，將單件核保審查時間從約 50分鐘縮短至25分鐘，提升效率的同時，也兼顧審查品質。

客戶服務同樣導入AI強化體驗。富邦人壽推出「文字客服機器人」，整合知識庫提供即時且精準的回應，並導入AI語音辨識的「數位語音投保系統」，讓客戶只需開口說話，即可完成旅平險投保，讓投保流程更直覺、即時。

不只流程升級，富邦人壽也持續打造貼近生活的智慧保險體驗。2025年底推出全新富邦人壽APP，整合會員平台為單一入口，方便保戶查詢保單、申辦服務，並結合「幸福more」健康服務，鼓勵保戶參與活動、累積健康與回饋。透過多元體驗、人性化設計與跨平台整合，富邦人壽正讓保險從「事後處理」轉為「隨行守護」，勾勒AI時代的保險新風景。

富邦人壽透過AI技術導入，全面升級投保、核保與客服流程，讓保險服務回應保戶使用需求。 圖／富邦人壽提供

智慧投保、彈性保障，安心即刻到位

無論是天天開車通勤，或說走就走的旅行，富邦產險持續以「以客戶為核心」的理念，透過數位科技優化保險服務，讓投保、理賠與諮詢不再受時間與地點限制，真正貼近生活需求。從前端接觸到後端流程，富邦產險以科技重塑服務體驗，陪伴不同生活情境下的客戶。

在客服服務上，富邦產險推出全天候運作的「AI語音客服機器人」，結合語音辨識與流程導引技術，客戶只要說出需求，即可被引導至對應服務，減少重複操作；在尖峰時段，系統也能透過「智慧留單」功能協助記錄需求，有效縮短等待時間。

投保與理賠流程方面，富邦產險積極打造無紙化、快速完成的數位體驗，結合AI 人臉辨識的「FacePass極速保」，讓客戶無須親臨櫃檯，最快3分鐘即可完成投保，特別適合旅平險、登山險等即時需求。「MID 線上理賠服務」則透過Mobile ID 驗證，提供24小時線上申請理賠，流程簡化又安心。後端同時導入大數據分析，建置「智能防詐預警系統」，讓低風險案件加速處理，理賠人員得以專注於較複雜案件，兼顧效率與風險控管。

富邦產險總經理賴榮崇表示，除了優化核心服務，富邦產險也積極透過異業合作，讓保險自然融入消費情境。從與電信業、航空公司合作的一站式投保，到首創結合智慧停車平台推出「停多久、保多久」的彈性保障，富邦產險正讓保險不再只是備而不用，而是隨時在身邊守護生活的安心夥伴。

富邦產險推出結合AI人臉辨識的創新服務「FacePass極速保」，成為保險業首家獲主管機關核准試辦「數位身分驗證簽署要保書」的業者，讓保戶實現「隨時隨地快速投保」的全新體驗。 圖／富邦產險提供

AI驅動投資決策，「富邦AI PRO」專屬智囊神助攻

AI技術快速發展，投資人的思維也正在轉變。在資訊爆炸、工具零散的投資環境中，投資人真正需要的，不是更多數據，而是一個能協助快速理解、精準判斷、減少試錯成本的好幫手。看見投資人的需求，富邦證券推出新一代交易平台「富邦AI PRO」，導入「AI投資夥伴」概念，讓科技成為投資決策的輔助力量。

「富邦AI PRO」透過「AI智能摘要」與「AI主播」，將複雜的財報與盤勢資訊轉化為重點清楚、節奏明快的內容，讓研究不再耗時費力；搭配可即時互動的「AI 投資助理」，提供隨問即答的即時回應，補齊資訊落差，讓投資人彷彿多了一位全天候在線的專業顧問，操作更安心。

平台也理解每位投資人的風險屬性與投資階段各不相同，能主動推送合適內容，並提供超過一萬種條件，讓使用者自由組合投資策略。透過盤中即時訊號與盤後選股結果，協助投資人在行動前先驗證策略，而非憑感覺進場。此外，富邦證券推出知識型平台「富投學苑」，以漫畫、影音與互動遊戲等多元形式，陪伴投資人逐步建立正確理財觀念，降低學習門檻。

富邦證券推出新一代交易平台「富邦AI PRO」，導入AI投資夥伴概念，透過「AI智能摘要」與「AI主播」，將繁雜財報與盤勢濃縮為生動快訊，大幅縮短研究時間。 圖／富邦證券提供

展望未來，富邦證券董事長程明乾表示，為了讓金融服務融合於生活場景之中，公司打造「跨域金融生態圈」，建立多場景的投資服務，並以科技輔助，透過標準化API串連台北富邦銀行、LINE Bank，提供順暢、快速且無斷點的投資體驗。富邦證券為首家與純網銀LINE Bank合作的券商，推出台幣帳戶扣款的複委託服務，協助純網銀用戶快速接軌全球市場。

在AI尚未全面定義未來之前，富邦選擇先讓科技回到「人」的身邊。從金融、保險到投資服務，富邦透過AI回應真實需求，在人需要的時刻發揮價值。透過全場景、跨平台的智慧佈局，富邦提前交出清晰的答案：AI智慧金融不是遠方的想像，而是此刻即可感受的安心與便利。

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