富邦65周年／以「信任」守護日常！富邦在快速變動中，為你打造安心生活

富邦旗下子公司從第一線的阻詐機制到貼近使用者的友善金融設計，強化守護民眾資產的每一道防線，讓「安心」成為人人都能感受與體驗的日常。 圖／富邦人壽提供

在高速運轉的現代社會中，金融早已滲入日常的每一個角落。資金流動的速度不斷刷新紀錄，「信任」不再只是抽象的價值，而是支撐整個社會運作的關鍵基石。當詐騙手法層出不窮、科技帶來便利的同時也放大了風險，人們需要的，不僅只是快速方便的金融服務，更是在關鍵時刻能及時伸出的援手，以及在風險發生前就已悄然築起的安全防線。

富邦深知，金融的本質始終是一份「託付」。因此選擇以行動回應信任，旗下子公司從第一線的阻詐機制到貼近使用者的友善金融設計，層層強化守護民眾資產的每一道防線，讓「安心」成為人人都能感受與體驗的日常。

台北富邦銀行率先發起「鷹眼識詐聯盟」，與行政院打詐辦公室、內政部警政署刑事警察局、金管會、台北市政府警察局及銀行同業攜手合作，攜手宣示反詐決心。 圖／台北富邦銀行提供

從第一線開始，築起跨域防詐網絡

防詐是富邦集團的聯合作戰，從銀行的科技識詐、人壽的資產預警到產險與證券的社區宣導，全子公司共同築起守護民眾資產的防護網。

台北富邦銀行率先行動，台北富邦銀行總經理郭倍廷指出，2023年在金管會、數發部與刑事局指導下，北富銀發起「鷹眼識詐聯盟」，無償分享AI識詐模型，協助同業導入應用，目前已有39家金融機構加入，讓防詐不再是單點作戰，而是系統性的全面防護。2025年更攜手財金公司推動跨行電子照會及「鷹眼即時通」第三人阻詐機制，打造金融防詐生態圈，成果獲金管會肯定。

北富銀防詐策略不僅著眼金流，也延伸至不動產安全，與地政機關合作推廣「地籍異動即時通」，並與檢調及地方政府公私協力，對可疑交易提前預警，精準阻斷詐騙金流。未來將持續精進模型，倡議保護潛在被害人機制，將「守護」落實在每一次交易之前。

台北富邦銀行推出「鷹眼即時通」帳戶異動即時通知，打造高效阻詐防線。 圖／台北富邦銀行提供

富邦人壽亦將反詐騙列為核心策略，從制度、科技與組織三軸並進。富邦人壽總經理陳世岳指出，從「68999」防詐簡碼、品牌偽冒監控、高風險客戶控管，到資產異動預警，並與政府建立反詐MOU合作機制，全面強化風險防護網。第一線則落實櫃檯關懷、分層通報與獎勵制度，將阻詐機制延伸至校園與社區，提升社群識詐力。近兩年累計成功阻詐金額已超過新臺幣4300萬元，展現守護民眾資產的實質成效。

富邦人壽在第一線建立櫃檯關懷、分層通報與獎勵制度，近兩年累計成功阻詐金額已超過新臺幣4300萬元。 圖／富邦人壽提供

以「信任」為核心推動客戶防詐，是富邦產險的首要目標。富邦產險總經理賴榮崇表示，持續深入校園、社區、高齡族群與偏鄉農民，富邦產險主動將防詐觀念推廣到每一個需要被關懷的角落。例如：攜手中華民國老人福利推動聯盟舉辦「爺奶說故事」活動，在課程中以溫暖、貼近生活的方式，向長者傳遞防詐觀念；也在農業保險宣導過程中，主動納入詐騙風險說明，陪伴農民在安心投保之餘，也能守住辛苦累積的成果。透過一場場教育推廣與真實案例分享，防詐意識不再受限於年齡或地域，而是成為人人都能理解、共同守護的力量。

富邦產險參與政府舉辦的「梨保險宣導說明會」，富邦產險法遵長李慧玲宣導常見的詐騙樣態，加強農民防詐意識。 圖／富邦產險提供

與此同時，富邦證券科技與專業並進，響應證交所「5D反詐行動」，透過拍攝「反詐MV」、舉辦「反詐家庭日」等創意方式進行宣導。富邦證券董事長程明乾表示，因應AI假冒與聲紋辨識等新型詐騙，公司安排同仁參訪調查局，強化第一線同仁阻詐能力。科技面則導入「68588」簡訊短碼，提升官方簡訊辨識度，降低客戶受騙風險，於2025年榮獲F-ISAC與證交所「反詐騙評鑑卓越獎」雙獎肯定。

富邦證券攜手富邦悍將舉辦G！POP流行音樂節，董事長程明乾(二排右四)、總經理郭永宜(二排左四)帶領員工和家屬，進行反詐宣導。 圖／富邦證券提供

從子公司到集團層級，富邦全面推動多元防詐作為。富邦金控總經理韓蔚廷表示，富邦金控以AI科技為核心，導入「24小時AI偵測即時通報」，全天候監控可疑行為與偽冒帳號，於第一時間掌握異常並即時通報，從源頭有效阻斷詐騙風險，並成立「偽冒案件應變組」，透過制度化治理與跨單位協作，強化應變效率，且能主動預判潛在威脅，採取精準對策。截至2025年底已成功處理863件偽冒案件，持續提升整體防詐韌性。

當金融更貼近人心，科技才有溫度

除了提前守護客戶的資產，富邦也看見了與防詐同樣重要的社會課題：不是每個人都站在同樣的起跑點，語言、年齡、身心狀況與數位能力的差異，不該成為使用金融服務的障礙。

富邦全方位落實金融平權，無論是銀行、人壽、產險或證券，均致力於打造高齡、失智與各類弱勢族群友善的無障礙環境與專屬服務。

台北富邦銀行以打造「兼具包容和人性化的金融環境」為核心，制定高齡、失智與身心障礙友善指引，培訓「失智友善服務小天使」，並於櫃位導入樂齡專櫃、輔具與友善空間設計；亦攜手馬偕醫院導入「失智友善秘密客查核」，將訪查回饋納入教材，使服務更貼近長者與弱勢族群的需求。在硬體方面也持續升級，透過全台ATM大螢幕、語音服務，以及支援印、泰、越等多國語言的介面，滿足不同需求的使用者。並推出 Fubon+ 行動銀行樂齡版與深色模式等創新數位服務，讓科技真正服務於人。

台北富邦銀行持續推動高齡、失智及身心障礙者友善服務，設置樂齡專櫃並製作各類服務指引，連續三年獲金管會「公平待客評核」前25%績優表揚。 圖／台北富邦銀行提供

富邦人壽則從服務、商品到防詐，全面落實友善金融，不僅提供無障礙櫃檯、手語與多語服務，推出080客服「樂齡專線」及APP「金融友善專區」，導入TA call-in投保數位化與智能客服，滿足聽語障族群需求。並加入失智友善組織、推出高齡專屬保險商品以及透過保單條款白話導讀與語音服務，協助長者理解保障內容。

富邦產險除了由全台分公司響應失智友善組織，安排全體超過2,700位同仁完成線上失智友善課程，亦透過建置無障礙設施，在各營業據點設置「金融友善貼紙」、「多國語言指示牌」等友善標示，希望打造更友善的金融服務環境，並與社團法人台灣四十分之一移工教育文化協會(One-Forty)合作推動移工教育專案，課程包括機車險介紹、車禍處理等，讓不同族群在需要時，都能獲得清楚、安心的金融協助。

富邦產險與社團法人台灣四十分之一移工教育文化協會(One-Forty)合作移工教育專案，從移工需求出發，打造專屬風險教育計畫。 圖／富邦產險提供

富邦證券亦積極推動失智友善服務，截至2026年1月底，全台已有25家分公司加入失智友善組織，逾1,500位同仁完成專業訓練，具備辨識失智徵兆與協助通報的能力；同時持續優化營業環境與溝通方式，升級高齡友善服務，逐步織起一張溫柔而堅實的守護網。

信任不是口號，而是一條持續前行的路

65年來，富邦陪伴無數家庭與企業走過人生不同階段。從銀行、保險、產險到證券與數位金融服務，富邦金控攜手旗下子公司，以科技與制度並進，主動防堵詐騙風險，守護客戶的每一分信任；同時，也致力打造不分國籍、語言、年齡與數位熟悉度的友善金融環境，讓每一個人，都能安心、平等地使用金融服務。

在世界不斷加速的此刻，富邦選擇走得更穩，因為真正長久的金融價值，來自被守護的安心，以及不被辜負的信任。

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