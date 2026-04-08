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國泰世華銀行看第2季景氣：AI投資支撐、下半年關注兩風險

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

回顧2026年第1季，隨著關稅爭議逐步明朗，美國、歐洲與亞洲主要股市皆維持強勢表現，科技與AI相關產業持續領漲，紛紛創下歷史新高。國泰世華銀行於2026年第2季投資研究報告中表示，2月底美以伊的戰事，使地緣政治風險急速升溫，荷莫茲海峽遭到封鎖，推升國際油價攀升至每桶100美元關卡，風險性資產亦隨之出現修正。在市場氣氛快速轉變之下，地緣政治風險成為牽動後續投資方向的重要變數。

從總體經濟角度觀察，若油價維持高檔且時間拉長，將侵蝕消費動能並推升企業營運成本，對經濟成長形成下修壓力。不過，結構面仍存在支撐因素，隨著AI相關產業發展，企業擴大資本支出已成為不可逆趨勢，為景氣提供中長期動能。此外，在美國期中選舉壓力下，美國政策面可能釋出政策牛肉，有助於提升經濟韌性，減少部分外部衝擊。

在股市方面，AI應用需求持續提升，帶動AI算力需求使用量呈現指數型成長，四大雲端服務供應商（CSP） 今年資本支出合計預估超過6,000億美元，呼應輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳所提出的AI發展藍圖，進一步開啟市場對長期成長的想像空間。短期而言，股市仍可能受到中東戰事與估值偏高影響，面臨獲利了結賣壓及大波動的情勢；但從基本面來看，主要經濟體企業獲利仍處於擴張循環，尤其台股與費城半導體指數的企業盈餘年增率，市場預估可望超過30%。在企業獲利支撐下，市場修正反而可視為長線布局AI趨勢的機會。

債券市場方面，油價上行推升通膨預期，使央行態度轉趨審慎，美國10年期公債殖利率升破4.3%，創近8個月以來新高。從收益角度來看，當前優質企業債所提供的利率水準，具備穩定現金流的吸引力；但在地緣政治風險尚未明顯降溫前，債券資本利得空間相對有限。匯市方面，地緣風險升溫期間，美元作為避險資產持續受到市場青睞，後續走勢仍須觀察中東局勢的發展，若風險降溫，美元轉趨稍弱的可能性亦將隨之提高。

整體而言，展望第2季，仍須持續關注「中東地緣風險長期化」的可能性。若相關風險延續，將導致能源短缺與通膨僵固，進而壓縮主要央行的降息空間。此外，私募信貸市場雖不致引發系統性金融風險，但內部品質分化明顯，壞帳率上升與潛在贖回壓力，仍值得投資人保持警惕。

美國 科技 荷莫茲海峽

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