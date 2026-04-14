穿越動盪時代、邁向65周年 蔡明興：打造國際化、連結社會的富邦

邁向65周年，富邦金控董事長蔡明興期許打造國際化、連結社會的富邦。 圖／聯合線上拍攝

65年，是個不簡單的數字，不僅代表世代的更迭，也見證企業在時代中前行的軌跡。

2026年適逢富邦集團創立65周年，回望從60周年邁向65周年的這段路，可以說是富邦走過半個多世紀以來，外在環境變化最為劇烈的一段時期；短短5年時間，疫情席捲全球、地緣政治與關稅衝突升溫，人工智慧的浪潮快速改寫產業結構，每一場風暴，都在重新塑造世界格局，也成為企業韌性最直接的考驗。

即便挑戰不斷，富邦金控在跨入65周年之際，仍繳出亮眼成績，以稅後淨利1209.4億元，穩居2025年台灣金控業獲利雙冠王。在富邦金控董事長蔡明興的眼中，這5年的動盪雖然充滿挑戰，卻也更加堅定富邦前進的方向，從綠色金融，到橫跨社會、文化及體育，更展望國際未來。

「希望富邦能成為一個國際化的富邦，而且是一個注重公益社會責任的富邦。」

富邦金控在跨入65周年之際，繳出亮眼成績，以稅後淨利1209.4億元，穩居2025年台灣金控業獲利雙冠王。 圖／富邦金控提供

從南陽街到國際賽局 一個金融集團的誕生

回到最初的起點，這場跨越半世紀的企業長征，要從老台北的南陽街說起。

富邦集團的歷史，源於蔡萬才總裁創辦台灣第一家民營產險公司國泰產險，憑藉「誠信、勤儉、謙和」的富邦信條，為富邦建立起日後65年的發展根基。

1982年加入富邦、至今已44年的蔡明興，仍清楚記得當年的情景。「我那時候還在南陽街90號，就在新公園對面。」他回憶，當時的富邦還叫國泰產物，只有幾家規模不大的公司，包括富邦建設、富邦租賃等，與如今的金控巨擘相去甚遠。

而南陽街那棟大樓，本身就是富邦企業史的重要見證。早期富邦於南陽街核心商圈持有重要據點，隨著城市發展，逐步將布局延伸至敦化南路一帶，並取得大面積土地。從當時市中心精華區到新興發展區域的轉移，也反映出企業的長遠眼光。

富邦集團的歷史，源於蔡萬才總裁創辦台灣第一家民營產險公司國泰產險，憑藉「誠信、勤儉、謙和」的富邦信條，為富邦建立起日後65年的發展根基。 圖／富邦金控提供

談起富邦能夠發展成為今日的國際級金融機構，蔡明興始終將功勞歸於上一代與團隊，「這幾十年在我們總裁的領導，以及所有同仁的努力之下，能夠成長到今天的規模，其實連我自己都不太相信。」他笑說，「我自己都覺得，這真的是很大的上帝的恩典。」

這不只是對過去的回望，也是富邦長遠布局與眼界的最佳註解。

逆境中的精準狙擊 兩場改寫命運的傳奇購併

富邦能拓展到今天的規模，2008年金融海嘯無疑是一場關鍵戰役。當年全球金融體系在次貸危機中搖搖欲墜、許多壽險公司面臨淨值轉負的壓力，富邦卻在那場風暴中找到機會，成功併購ING安泰人壽。

這筆併購能夠完成，關鍵在於富邦在海嘯發生前，採取相對保守的投資策略，當市場上結構型商品與次貸商品最為熱門時，富邦並未跟隨風潮大舉投入。

「次貸與結構債最風行的時候，我們完全沒有去買。」蔡明興回憶，也正因如此，在金融市場動盪之際，富邦成為少數仍具備併購能力的大型壽險公司。

當時外界對於富邦併購ING安泰的看法相當分歧，「那是一個非常有爭議的案子，有的人認為我們會倒掉，因為那時候整個金融風暴還沒有平息。」蔡明興表示。

2008年金融海嘯，當時全球金融體系在次貸危機中搖搖欲墜、許多壽險公司面臨淨值轉負的壓力，富邦卻在那場風暴中找到機會，成功併購ING安泰人壽。 圖／富邦金控提供

但結果證明，這不只是一次成功的併購，更成為富邦在壽險市場快速崛起的重要起點。

「我們是以淨值3成、6億美金買到這家公司，而這6億美金裡面，一半是發股票、一半是發債券，一毛錢現金都沒有拿出來。」這筆交易，不僅讓富邦壽險版圖迅速擴大，也展現出其在金融市場中的判斷與膽識。

如果說ING安泰的併購，是富邦金融版圖的第一次蛻變，那麼近年完成的日盛金控併購案，則是富邦在金融市場的第二次關鍵戰役，這起併購，也是台灣金融史上首宗「金控併金控」的案例。富邦在觀察市場動態後，決定主動出擊，採取非合意購併策略，最終成功完成併購。

對富邦而言，日盛金控的價值並不只是規模擴大，更是長年深耕的證券客群。透過這筆交易，富邦一夕之間取得龐大的財富管理客戶基礎，也讓集團在金融市場的整體布局更加完整，為未來國際化發展奠定新的基礎。

富邦金控於2022年11月11日正式合併日盛金控，成為台灣史上首宗「金金併」，締造台灣金融歷史上的重要里程碑。 圖／富邦金控提供

未來賽局 富邦加速AI浪潮下的金融競爭力

在面對當前鋪天蓋地而來的AI浪潮，蔡明興並不神化技術，而是務實地將AI定位為提升競爭力的必備工具。

「嘗試AI的運用，應該把它當作一個工具，幫助我們提高生產力、提高工作品質，甚至包括對客戶服務的速度跟品質。」

事實上，富邦在AI領域的佈局，早在4、5年前就已展開，從英國引進的機器人理財（Robo Advisory）服務，不僅解決過去理專無法服務所有客戶的痛點，更創造驚人的績效，「我們到現在仍持續運用這項服務，客戶迴響良好，9成以上客戶都獲利。」

然而，AI發展日新月異，富邦在既有 Copilot等數位工具的應用基礎上，也持續關注國際金融業在企業級AI方面的最新發展，未來將審慎評估更進階的應用場景，強化AI對營運與管理流程的支援。在蔡明興的藍圖裡，AI將從前台的行銷、理財建議，一路延伸到中後台的核保、理賠，成為富邦提升組織韌性的重要推手。

把永續化為企業DNA 打造多元的正向力量

對於蔡明興而言，富邦金控不僅是一個追求獲利的金融巨擘，更要持續與社會連結、創造正向循環，在綠色金融領域，富邦透過金融工具引導產業轉型，年度綠色投融資金額已寫下2.7兆元的驚人紀錄。

富邦的永續佈局也不僅止於環境，更強調同仁的親身參與，透過集團內部的志工平台，鼓勵員工投入環境保育、金融教育、弱勢陪伴與賽事服務，光是2025年富邦同仁投入的志工服務時間，就超過4萬小時 。

除了第一線的服務，富邦也透過旗下多元的公益基金會，建立起全方位的社會安全網 。像是富邦慈善基金會深耕急難救助、成為弱勢家庭最即時的依靠；富邦文教基金會長期投入青少年教育、厚植台灣未來的競爭力 。

台北富邦銀行公益慈善基金會則專注於老人福祉與殘障弱勢關懷，例如舉辦「富邦甲子盃」鼓勵長者透過運動保持活力，並推動身心障礙者的藝術競賽與作品展演。

富邦金控董事長蔡明興認為，富邦金控不僅是一個追求獲利的金融巨擘，更要持續與社會連結、創造正向循環。 圖／聯合線上拍攝

軟實力輸出 用藝術與體育成為「社會發電機」

蔡明興談到文化與藝術時，語氣變得柔軟且充滿熱忱。對他而言，企業的價值不應僅止於報表上的數字，更在於對人類精神文明的貢獻。

「先進的文化其實是一個國力的象徵，國力越強的，文化水準也就越高。」

這種理念最具象的展現，莫過於耗時10年、由建築大師Renzo Piano親自操刀的富邦美術館。回憶起美術館成立的過程，蔡明興坦言充滿挑戰，特別是疫情導致的工期延宕，但他認為這一切的等待都是值得的，這座美術館不僅是硬體的展現，更成為台灣與世界對話的平台。

富邦美術館由建築大師Renzo Piano親自操刀，耗時10年，透過藝術及文化的力量，成為台灣與世界對話的平台。 圖／富邦金控提供

他笑著分享「現在，它也變成一個國際交流的平台。我們邀請許多國際美術館館長或藝術家來到台灣，很多人是第一次來，大家都參觀了故宮和富邦美術館，一個古美術、一個今藝術，再加上台灣的美食與熱情，讓他們都非常喜歡台灣。」

在體育領域，蔡明興同樣抱持著「強身報國」的情懷，從30多年前支持富邦公牛隊，到如今擁有職籃富邦勇士與職棒富邦悍將，支持郭婞淳、潘政琮等選手，也力挺四大馬拉松、高球，富邦對體育的投入早已深入台灣人的生活。特別是與環境議題結合的「Run For Green®」運動，更讓富邦在推廣健康的同時，也為台灣種下超過10萬棵樹。

蔡明興深切體會到，體育是超越立場、凝聚民心的最強力量。

「大家提到運動就不會有顏色了，都是幫中華隊加油。」

他期望透過企業的力量，持續與社會連結，發揮蔡萬才總裁「取之於社會，用之於社會」理念，讓富邦成為一個真正的「社會發電機」，持續為社會注入正向能量。

給新世代的質樸話語 專注、紀律與熱情

談到富邦的未來願景時，蔡明興提到，富邦人都具備「專業、熱情、愛心」三大特質，並毫不猶豫地吐露心中最深切的想像，「我一直期望經營的是一個國際性的企業，不是只有在台灣。」這個願景不僅是規模的擴展，更包含對社會責任的承擔與國際多元價值的融合，也是他對富邦下一任經營者及富邦同仁的期許。

而目前正處於變動時代的新世代年輕人，他給予質樸的建議，那就是「專注與紀律」。

「紀律包括生活與工作上，如果你可以每天重複做一樣的事情，不管是運動或工作，你就會成功了。」

除了在生活中保有耐心及紀律，更要找到能燃起內心渴望的「熱情（Passion）」，唯有熱愛才有辦法成為一個專注且有紀律的工作者，在漫長的職涯與人生馬拉松中勝出。

從1982年的南陽街小辦公室，到2026年的國際金融版圖，對富邦而言，65周年不只是里程碑，更是一個新的起跑線，持續為台灣與世界注入新的能量。

了解更多：【富邦65周年】前進65+ 遇見新未來