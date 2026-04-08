戰情衝擊油源…衝突後未有油輪從中東抵台 中油：800萬桶原油這時陸續運來

中東戰火延燒導致荷莫茲海峽航線受阻，國內原油供應壓力劇增，經濟部與中油8日於立法院表示，除了啟動替代航路避開危險海域，更預計4月中旬起將有4艘油輪、共計800萬桶原油陸續運抵台灣，可望緩解國內用油與石化原料缺口。

立法院經濟委員會8日針對台美關稅協定（ART）擴大採購項目及中油增資案進行討論。立委賴士葆、蔡易餘關注中東局勢對國內能源的衝擊，尤其美伊目前傳出將暫時停火2周進行談判，並有條件開放荷莫茲海峽，關切中油能否在此關鍵窗口進行緊急補救。

中油董事長方振仁坦言，自228中東衝突爆發以來，受戰事干擾，至今未有任何油輪從中東抵台。目前中油在波斯灣已有一艘裝載完成的油輪，載有200萬桶原油，若能在這兩周停火期間順利運出，對國內供應將有相當大的助益。

針對後續油源保衛戰，方振仁指出，中油已積極與沙烏地阿拉伯、聯合大公國等供應國洽談替代方案。例如將沙國原油的油管轉送至紅海出口，或將聯合大公國原油經管線運輸至阿曼，再輾轉出海。預計4月中旬起，陸續將有4艘載運量各200萬桶的油輪抵台，合計800萬桶原油將到位。

蔡易餘質疑，從荷莫茲海峽遭封鎖開始，我國已將46%的原油採購轉往由紅海出口，但近期伊朗威脅可能進一步封鎖曼德海峽，可能導致紅海出口也被封鎖，是否有因應對策。方振仁表示，中油正接洽西非、東南亞、澳洲及美國等地區的替代油源，以分散區域風險。

此外，能源短缺也引發連鎖效應，國內近期出現「塑膠袋之亂」。蔡易餘指出，連道路工程必備的瀝青也面臨供應不足，導致部分公共建設延宕。經濟部長龔明鑫對此表示，中油目前瀝青庫存約2.3萬公噸，加上台塑（1301）的1.9萬公噸，合計4.2萬公噸，若中油在波斯灣的油輪能順利進港，庫存量可從5月底提升6月。

立委陳亭妃詢問，一周內能否平息「塑膠袋之亂」。龔明鑫強調，會持續努力，針對塑膠包材等民生物資需求，預計一個月內可恢復平穩。